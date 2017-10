Tras la descompensación, internaron a Timerman

La abogada de Héctor Timerman informó que el ex canciller fue internado esta tarde en el Sanatorio Otamendi, luego de la descompensación que sufrió en los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó a declarar ante el juez Claudio Bonadio por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.

"Fue una tortura y una crueldad lo q hicieron hoy. Pedimos que declarara cuando todavia tenia fuerzas. Acaban de internar a Hector Timerman", informó Graciela Peñafort en su cuenta de Twitter.

Fue una tortura y una crueldad lo q hicieron hoy. Pedimos que declarara cuando todavia tenia fuerzas. Acaban de internar a Hector Timerman — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 17 de octubre de 2017

El 4 de septiembre timerman pidio declarar...pero claro, no era dentro del cronograma electoral... — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 17 de octubre de 2017

El ex funcionario arribó esta mañana a los tribunales, visiblemente desmejorado físicamente producto de un cáncer que sufre desde hace años. Allí presentó un escrito y luego se descompensó, por lo que la audiencia fue suspendida, tal como informó más temprano Urgente24.

El año pasado, su defensora había alertado sobre la "grave enfermedad" que padece el ex canciller. "Timerman tiene una grave enfermedad grave y el tratamiento le imposibilita las apariciones públicas, lo que hace más gravoso todo esto que le está pasando". "Es muy injusto", había dicho la abogada.



El ex funcionario había sido operado con éxito de un tumor hepático en julio de 2015 en el Hospital Austral. El entonces canciller contó luego que el tumor se encontraba "encapsulado" dentro del hígado. En ese momento, sostuvo que por el momento no se sometería a sesiones de quimioterapia.



La entonces presidente Cristina Fernández había asociado la dolencia de su canciller a "cómo fue tratado por cierta dirigencia comunitaria que lo llegó a agraviar calificándolo de traidor".

Timerman está acusado, junto a Cristina Fernández, de "traición a la Patria" por la firma del Memorándum con Irán que, según el fallecido fiscal Alberto Nisman, se trató de una maniobra para encubrir a los responsables iraníes del atentado a la AMIA.

La causa que investiga Bonadio se originó en la denuncia que Nisman radicó cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento en Le Parc. Según el entonces fiscal, Cristina Fernández firmó el pacto con Irán para que Interpol diera de baja las circulares rojas con las que la justicia nacional pidió la captura de media docena de ex funcionarios iraníes acusados de volar la AMIA. A cambio, se restablecerían las relaciones comerciales y la Argentina vendería granos y compraría petróleo.



La ex presidente deberá presentarse a declarar el próximo 26 de octubre. En tanto, Luis D'Elía deberá declarar el próximo juevez, y él mismo ya anticipó que puede "quedar preso".