El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se refirió al pedido de la Cámara Federal de ordenar la detención del diputado nacional Julio De Vido y, antes, pedir el desafuero. El gobernador Uñac aseguró: “Nunca nos hemos opuesto a lo que indica la Justicia”.

En declaraciones al sanjuanino Diario de Cuyo, Uñac afirmó: "Nosotros, ni ahora ni nunca, nos hemos opuesto a lo que indique la Justicia. No lo vamos a hacer ahora tampoco".

Y destacó: "No será esta la excepción".



Cabe recordar que en julio, cuando la Cámara de Diputados decidió no expulsar al ex ministro de Planificación, Uñac había asegurado que "se podría haber usado el artículo de la suspensión del diputado o esperar hasta que la Justicia pida el desafuero ya que cuando la Justicia lo pida, los diputados no se van a poder negar".

De Vido

En tanto, en una extensa seguidilla de tuits, el diputado nacional De Vido tuiteó: “El vergonzoso fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos. Una campaña que comenzó con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli y concluye hoy con esta resolución”.

De Vido sostuvo que “esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar como cuando me quisieron expulsar”, y observó que “no puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el presidente iniciara su acto de cierre en Ferro”, junto a los candidatos de Vamos Juntos.

El legislador señaló que, “como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes: Magnetto (Clarín), Saguier (La Nación) y alguna embajada”.

“El objetivo es amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de (Mauricio) Macri”, insistió.

De Vido agregó que “también quieren desprestigiar a quienes terminamos Atucha II, Yacyretá, interconectamos al país, construimos 3 mil kilómetros de autopistas, pusimos en órbita dos satélites nacionales, ampliamos gasoductos, hicimos un plan de medicina nuclear, construimos hospitales, llevamos agua y cloacas a 10 millones de argentinos, implementamos la televisión digital, entre muchos otros logros”.

Y continuó, en tono irónico: “El fallo pide mi detención por la presunta ‘influencia’ que podría tener para 'entorpecer' la investigación. Mi influencia es tan grande que como presidente de la Comisión de Energía este año logré la aprobación de dos proyectos por unanimidad: uno para usuarios electrodependientes y otro para desarrollo de Energía Distribuida, votados también por los diputados del Pro y la UCR”.

Por otra parte, el exfuncionario aclaró que “es falso que no se haya invertido en la mina de Río Turbio o que se haya hecho un tren que no conduce a ‘ninguna parte’”, y culpó al diputado radical Eduardo Costa: “Son todas mentiras de los que quieren cerrar la mina y el principal responsable es Costa, procesado por lavado de dinero”.