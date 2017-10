Con más cámaras se puede ganar la gama media

Tras la reciente presentación de los Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro esperábamos que la marca china no nos ofreciese nuevos smartphones en un tiempo, probablemente ya hasta 2018. Pero no es así, ya que sigilosamente ha introducido un nuevo gama media en el mercado, el Huawei Mate 10 Lite, que no es más que el Huawei Maimang 6 presentado hace unas semanas en China destinado a Europa.

Este miembro de la familia Mate y Lite, que tantas alegrías en forma de ventas da a Huawei, no es un teléfono de pantalla más reducida (conserva las 5,9 pulgadas), los recortes vienen por ejemplo del lado del procesador. Pero lo más interesante en el Mate 10 Lite son las cámaras que viste: doble cámara no solo en la trasera, también en la frontal, para poder hacer selfies con modo retrato.

En cuanto a sus dimensiones mide 56.2 × 75.2 × 7.5 milímetros y pesa unos 164 gramos.

Lanzar modelos de sus terminales más punteros con el apellido "Lite" es casi ya una costumbre en la compañía, y aunque esta vez no veremos aderezos demasiado pomposos como el PC Mode o un chipset con unidad de procesamiento neuronal, el Huawei Mate 10 Lite lo tiene todo para estar entre los phablets más vendidos del mercado por su gran relación calidad/precio.

Las phablets son el sector de los teléfonos inteligentes que más rápidamente está creciendo, con la promesa de una mejor visualización de contenido multimedia como principal reclamo. Este artículo se trata de un complemento al de teléfonos de gama media y baja, y en la web nos gusta englobar a las phablets como aquellos teléfonos con pantalla de 5.5 pulgadas o más, o que tienen un tamaño de 145 mm de altura o superior y esta es una de las categorías donde se instalará el nuevo producto.

Que este modelo haya llegado un poco tarde al mercado no es ninguna sorpresa, ya que Huawei no quería quitar protagonismo a sus nuevos abanderados en un movimiento que ya se han visto en otras ocasiones, así que hoy hemos conocido al Mate 10 Lite con un perfil bajo y sin confirmaciones oficiales por parte del fabricante chino.

Ya presentado en otras regiones del mundo bajo los nombres de Maimang 6 o Nova 2i, la verdad es que la mayoría de sus características eran ya conocidas. Incluso su aspecto y acabados los habíamos visto en filtraciones hace ya varias semanas.

Sea como sea, la apariencia física de este teléfono es digna de mención, pues a pesar de pertenecer a las líneas intermedias del catálogo de Huawei, hace gala de un diseño cuidado, con un cuerpo fabricado en aluminio y unos márgenes reducidos que rodean su pantalla, enmarcada por un cristal 2.5D, y sin olvidar la tendencia del mercado hacia esos diseños “full view” que entre la gama media se irán estandarizando poco a poco.

El Mate 10 Lite podría ser el teléfono perfecto para aquellos que buscan un phablet pero no quieren gastar demasiado. Tiene una resolución en Full HD, y esto no comprometerá el rendimiento de un hardware más comedido ni tampoco la autonomía, y su diseño en formato 18:9 con marcos optimizados lo mantiene en un tamaño muy manejable.

A nivel técnico el Mate 10 Lite reduce sensiblemente sus capacidades para abaratar costes, pero mantiene una plataforma muy compensada para hacerse un teléfono equilibrado y con un ratio precio/rendimiento mucho más elevado.

Apenas hay diferencias entre el Huawei Mate 10 y el Huawei Mate 9. Sin embargo, La primera y gran diferencia se encuentra en el cerebro de la máquina. El Mate 9 contaba con CPU y GPU por separado, mientras que el Huawei Mate 10 ha sorprendido añadiendo un tercer chip: la NPU. Se trata de un procesador dedicado en exclusiva a su inteligencia artificial, siendo el primer móvil con esta característica.

Sorprendentemente, la compañía china ha decidido cambiar la ubicación del sensor de huellas. El Huawei Mate 10 lo tiene colocado en la parte inferior de la pantalla mientras que el modelo anterior Mate 9 lo tiene a la espalda, concretamente bajo la cámara doble de la que hablaremos ahora. ¿Diferencia? En uno desbloqueas el terminal con el pulgar y en otro con el dedo índice si utilizas una sola mano.

En el resto de la composición, la firma china ofrece en ambos casos un terminal con 64 GB de espacio ampliables y 4.000 mAh en la batería (que carga más rápido en el Mate 10). En vistas de lo que hemos visto estos días, una gran preocupación para muchos es la ausencia de minijack. Por suerte, ambos modelos lo incluyen en sus especificaciones.

El chipset será esta vez un Kirin 659 con procesador de 8 núcleos, también de fabricación propia en las factorías de HiSilicon, y la configuración de memorias nos muestra que Huawei no quiere dejar de competir ni en un modelo “lite”: 4 GB RAM más otros 64 GB de almacenamiento ampliable.

Por todo lo visto hasta ahora se está frente a un smartphone de gama media muy interesante, a falta de comprobar su rendimiento en nuestras propias manos. Pero lo que le hace más interesante son sus cámaras. La cámara principal cuenta con un sensor de 16 megapíxeles y otro dos, con el propósito habitual de obtener fotos con efecto bokeh, un retrato en el que el fondo salga desenfocado.

Una de las grandes novedades es que con el Mate 10 Lite se podrá también obtener una foto en modo retrato sin depender de terceras personas.

Lo atractivo es que esa misma configuración (con 13 megapíxeles en el sensor principal) se da también en la cámara frontal. Con el Mate 10 Lite no será necesario decirle a otra persona que nos saque una foto para conseguir un retrato con el efecto bokeh, porque esa doble lente en el frontal nos permitirán conseguirlo posando directamente. Ahora, se echa de menos que no se haya incorporado un flash a ese lado del teléfono.

El efecto "bokeh" se utiliza para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía. De un modo más gráfico y práctico se puede entender como la clásica imagen en la que el elemento principal es lo único que aparece enfocado y el resto de los elementos desaparecen, totalmente desenfocados, o lo hacen en forma de superficies luminosas poco definidas que hacen la labor de marco compositivo.