Byzantium, nueva moneda digital mientras JP Morgan sube a la ola

Ya fue activada la bifurcación forzada Byzantium en la blockchain de Ethereum, la plataforma de los contratos inteligentes.

Vitalik Buterin, creador de Ethereum, envió mensajes de Twitter congratulándose por Byzantium y explicando el actual estatus de la blockchain de Ethereum tras la activación de Byzantium.

Fue a la altura del bloque 4.370.000 que el protocolo se activó definitivamente, dando inicio así a un nuevo período en la escalabilidad de Ethereum, la criptomoneda N°2 en capitalización, tanto en los mercados como en sus aplicaciones.

Quienes se especializan en estos temas, tal como es el caso de CriptoNoticias, agregan que a esta bifurcación forzada le sigue otra, que podría activarse durante 2018 bautizada como Constantinople.

El precio de Ethereum se mantiene en este momento en US$ 347, luego de haber descendido a alrededor de US$ 320 horas antes. En junio estuvo en US$ 400.

Pero tiene un volúmen de comercialización de US$ 676.551.000, y su capitalización de mercado total se ubica en US$ 32.659.959.103, equivalentes 5.801.818 de BTC.

Se lanzaron diferentes actualizaciones urgentes de realizar para los clientes de Ethereum, en orden de evitar percances ante el riesgo de que pudieran recibir ataques de Denegación de Servicio (DoS) en la red.

La vulnerabilidad fue detectada en la Ethereum Virtual Machine. Las actualizaciones fueron lanzadas para los clientes Parity y Geth, protocolos para ejecutar nodos completos según las necesidades del usuario.

JP Morgan Chase

En tanto, el banco J.P. Morgan & Chase anunció el lanzamiento de una herramienta de procesamiento de pagos que utiliza la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) para afinar el funcionamiento de esta importante área de los negocios de la institución, dando un nuevo paso hacia la adopción de la tecnología blockchain.

Fue reportado que la nueva adopción es la Red de Información Interbancaria (IIN, por sus siglas en inglés), y ya cuenta con la colaboración de 2 instituciones internacionales: Royal Bank of Canada y Australia & New Zealand Banking Group.

Esta red de procesamiento facilitará el manejo de la información de pagos, haciendo el proceso más rápido, más barato y especialmente más seguro.

IIN trabajará con Quorum, una aplicación de la red Ethereum desarrollada por el banco.

De acuerdo con la jefa de Pagos globales y Cambio de Divisas de J.P. Morgan Treasury Services, Emma Loftus, las características distribuidas y seguras de blockchain han permitido “repensar” el manejo de la información asociada a este tipo de actividades, especialmente entre instituciones de alcance global y con un volumen importante de operaciones.

J.P. procesa aproximadamente US$ 5 billones en pagos diarios para clientes en más de 100 países a nivel global, por lo que el banco ha invertido en desarrollos tecnológicos asociados al aprendizaje automático y a blockchain, tal como en el caso de IIN.

No es primera vez que el nombre de J.P. Morgan se asocia a blockchain, y sin ir más lejos, la semana anterior el CEO del banco, Jamie Dimon, elogió las características de esta disruptiva tecnología: “La blockchain es una buena tecnología, que puedes utilizar para muchas cosas. Dios bendiga a blockchain”, expresó en un evento realizado por el Instituto de las Finanzas Internacionales (IIF).

Sin embargo, Dimon también aprovechó para atacar Bitcoin. Según él dijo, Bitcoin sería útil en contextos como Venezuela o Corea del Norte, o para criminales, agregando que quien sea tan estúpido para invertir en criptoactivos pagará el precio.

Final

Por último, la casa de cambio Bitfinex ha reducido sus operaciones en USA, anunciando que cesará de realizar operaciones con usuarios individuales el 09/11, según el comunicado en su página web oficial,

En marzo, la compañía con sede en China tuvo que suspender sus operaciones en el estado Washington, a causa de las regulaciones impuestas por el Departamento de Instituciones Financieras, quienes alegaron que Bitfinex no poseía la licencia requerida para llevar a cabo sus servicios.

Luego, a principios de agosto, comenzó a restringir las operaciones con los usuarios minoristas de USA, información que fue publicada en su sitio web.

Es importante acotar que esta casa de cambio es una de las más grandes del mundo, llegando a ser la N°2 con más volumen de transacciones en las recientes 24 horas, transando un total de US$ 490.731.706, de los cuales el 38.27% corresponde a Bitcoin.