Le llueven críticas a la actriz que pidió a las mujeres "no ser ingenuas"

El 13/10, la actriz Mayim Bialik (quien encarna a Amy Farrah Fowler en la serie cómica The Big Bang Theory) publicó una pieza de opinión en el diario The New York Times en la que expresaba su propia mirada sobre el escándalo desatado en torno a los abusos presuntamente cometidos por el productor de cine, Harvey Weinstein. La pieza se titula "Ser feminista en el mundo de Harvey Weinstein." Su opinión le valió severas críticas.

¿Qué planteó Bialik en el Times? La nota comienza con Bialik reflexionando sobre su propio ingreso en Hollywood, a los 11 años, con una apariencia física que no se correspondía con la norma. "No necesitaba de redes sociales o televisión para entender que no me parecía ni actuaba como otras chicas de la industria, y que estaba en un negocio donde se recompensaba la belleza física y el sex appeal sobre todo lo demás", escribe la actriz.

"Nada ha sido un recordatorio más duro de que trabajo en una industria que lucra con la explotación de la mujer -y no sólo en la pantalla- que las acusaciones contra Harvey Weinstein como un agresor sexual serial, en particular de jovenes aspirantes a actrices. Aunque estoy en shock y me repugna el alcance de las acusaciones y el hecho de que haya utilizado su posición de poder no me sorprende lo más mínimo", planteó.

"Siempre tuve una relación incómoda con estar empleada por una industria que lucra con la objetivación de las mujeres. A pesar de que la presión por ser 'como las chicas lindas' empezó mucho antes de que yo entrara en Hollywood, aprendí rápidamente, incluso como una actriz pre-adolescente, que las chicas jovenes con ojos de gacela y labios provocativos que hablaban agudo, eran favorecidas por los hombres poderosos que tomaban decisiones (en la obtención de) roles. Crecí siendo permanentemente burlada por mi apariencia, inclusuo por miembros de mi familia; mi nariz y pera eran los principales objetos de discusión."

Bialik cuenta que como adolescente se obsesionó con la idea de operarse la nariz y la pera, y luego consideró incluso implantes en los senos, para obtener mayor atención de la industria. Se sentía mal en comparación con sus contemporáneas.

Luego, Bialik explica otra de sus facetas: como una actriz jóven, siempre tomó "decisiones conservadoras", principalmente guiada por sus padres que eran escépticos con respecto a la industria en general, y con los hombres que la lideraban en particular. La madre no le permitía usar maquillaje o hacerse las manos. Bialik no dejaba que nadie la llame "cariño" durante las audiciones ni le pidiera que le de un abrazo. "Siempre supe que estaba muy fuera de lugar con respecto a la norma esperada para las niñas y mujeres de Hollywood."

A los 19 años, dejó la industria para estudiar neurociencia en la Universidad de California, Los Angeles. Tras 12 años fuera de Hollywood, decidió regresar. Obtuvo el papel de Amy Farrah Fowler, la novia del excéntrico Sheldon en The Big Bang Theory, "una feminista que dice lo que piensa, ama la ciencia y a sus amigos y que a veces desearía ser una chica ardiente."

"Me puedo relacionar. He deseado eso también", escribe Bialik.

"Sin embargo también he experimentado el lado positivo de no ser un 'perfecto diez'. Como una feminista orgullosa con poco deseo de hacer dieta, hacerme cirugía plástica o contratar un personal trainer, casi no tengo experiencia personal con hombres pidiéndome que vaya a encontrarme con ellos en sus cuartos de hotel. Aquellas de nosotras en Hollywood que no representamos un estándar imposible de belleza, tenemos el 'lujo' de ser pasadas por alto y, en muchos casos, ignoradas por los hombres con poder, a menos que les podamos hacer ganar plata."

La actriz explica luego que, con 41 años, sigue tomando decisiones conservadoras: vestirse modestamente y guardar su sexualidad para compartirla en privado con quienes elige tener intimidad. Tiene una política de no coquetear con hombres.

Bialik afirma que las mujeres deben poder usar la ropa que quieran y coquetear con quien quieran. "¿Por qué somos nosotras las que debemos controlar nuestro comportamieno?", se pregunta. Sin embargo, aduce, el mundo no es perfecto. "En un mundo perfecto, las mujeres deberían estar libres de actuar de la manera que quieran. Pero nuestro mundo no es perfecto. Nada -abolsutamente nada- justifica a los hombres que acosan o abusan a las mujeres. Pero no podemos ser ingenuas sobre la cultura en que vivimos." El cambio cultural, considera, es algo que no sucede de un día para el otro. Mientras tanto, concluye, ella planea "trabajar duro para alentar a las mujeres jovenes a cultivar las partes de sí mismas que podrán no darles fama y dinero."

"Si eres bella y sexy, perfecto. Pero conseguir que otros celebren tu belleza física no es la manera de tener una vida con significado", escribió. "Y si, como yo, no eres un perfecto diez, debes saber que hay gente ahí afuera que te encontrará increíble, irressistible y digna de atención, amor y respeto. La mejor parte es que no debes ir a un cuarto de hotel o al sofá de un casting para encontrarlos."

Lo expresado por Bialik cayó mal a más de uno, y generó un revuelo en las redes sociales. Es que muchos interpretaron sus palabras como que le está echando la culpa de los abusos a las propias víctimas. "Mayim Bialik se perdió la oportunidad perfecta de denunciar a los hombres de Hollywood. En cambio, culpa a las mujeres", escribió en Twitter Ines Helene, por ejemplo.

Mayim Bialik missed the perfect opportunity to call out men in Hollywood. Instead she blames women. https://t.co/kBJPGXhwI1 — Ines Helene (@inihelene) 14 de octubre de 2017

"Enmarcarla (la violencia sexual) como un problema de autoestima o falta de feminismo es desolador", escribió la también actriz, Martha Plimpton, a través de Twitter.

Sexual violence against women is a global epidemic. Framing it in terms of a failure of women's self esteem or lack of feminism is appalling

— Martha Plimpton (@MarthaPlimpton) 14 de octubre de 2017

Bialik respondió a las críticas a través de Twitter. Planteó que sus palabras habían sido sacadas de contexto por la máquina de Hollywood y distorsionadas. Que ella jamás culparía a una mujer por un abuso basándose en su ropa o comportamiento.

Being told my @NYTimes piece resonated w/ so many. Also see some have taken my words out of the context of the Hollywood machine. See below: pic.twitter.com/0NmxtAF1vP — Mayim Bialik (@missmayim) 15 de octubre de 2017

Además, en una entrevista con The New York Times en Facebook, dijo que las mujeres no pueden evitar "ser víctimas de acosos por la ropa que usan o la manera en que se comportan", y que lamentaba que su pieza de opinión se hubiese "transformado en lo que se transformó." "Estoy muy, muy lastimada si alguna mujer u hombre en particular que hayan sufrido acoso, piensa que estoy culpando a la víctima", dijo.