Batistuta cargó contra Sampaoli, Angelici, Tévez y la AFA pero defendió a Higuain

La sufrida clasificación de Argentina a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 ya quedó atrás y ahora, la albiceleste pondrá en marcha la preparación para la cita mundialista del próximo año aunque conocerá sus rivales recién el 01 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo en el Kremblin.

Más allá de estos datos, Gabriel Batistuta, ex delantero y máximo goleador de la Selección Argentina, brindó este miércoles (18/10) un extenso reportaje a Radio La Red en el que virtió duros conceptos contra el actual entrenador del seleccionado nacional, Jorge Sampaoli, el titular de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia, cuestionó a Carlos Tévez y fue irónico con el actual presidente de Boca, Daniel Angelici.

Durante el reportaje, ex futbolista santafesino aseguró, de cara al futuro, que es tiempo de mirar hacia el futuro y “copiar a las selecciones que hicieron bien las cosas”. Además, admitió que más allá del destrato que sintió en lo personal, se juntaría con el presidente de la AFA por considerar que “sería una falta de respeto no atender a Tapia. Me sentaría a hablar y le expresaría todas las inquietudes que tengo y otras que no las puedo contar”.

Por otro lado, Batistuta defendió a Gonzalo el ‘Pipita’ Higuaín, que perdió terreno en el seleccionado argentino y expresó que “yo creo que se lo trató muy mal. Falló en momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y si bien en los últimos tiempos no venía rindiendo, Argentina tiene nueve para sacarle jugo”.

Cuando se le consultó acerca de que si seguía a la Selección Argentina, el ex goleador respondió que “cómo no seguirla si soy hincha y tuve el honor de participar. Defendí esos colores con el alma y ahora que no puedo jugar más trato de ayudar desde afuera. Al equipo lo vi bastante complicado. Ganó en la última fecha pero tampoco brilló. Tenemos que tener en cuenta el rival que nos tocó, que por suerte Ecuador estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos”.

En relación a Lionel Messi, Gabriel Batistura declaró que “en este partido (NdR: que Argentina le ganó a Ecuador 1-3 y clasificó al Mundial Rusia 2018) metió los tres goles y estuvo enchufado como hacía rato no se lo veía. Pero siempre juega en un equipo, y en un equipo hace falta el servicio de todos. A veces brillan algunos y en otros casos otros. En esta oportunidad le tocó otra vez a Messi y bienvenido sea”.

Sobre los goles errados de Mauro Icardi y Darío Benedetto, Batistuta manifestó que “no estoy en la cabeza de ellos, pero yo me hubiese ido re caliente. Me imagino que no estaban felices. Yo me iba enojado cuando hacía uno y podía haber hecho dos, imaginate si no convertía”.

Por otra parte, el ex delantero albiceleste sostuvo en referencia a que la selección jugó de local en la Bombonera en el partido frente a Perú de las Eliminatorias en que “me encantó que jueguen ahí, es espectacular, pero el motivo por el cual fuimos a jugar me pareció ridículo. Todavía me pregunto qué se estaba buscando con eso. ¿Aliento? Cuando Argentina juega en la cancha de River también se la alienta. El hincha de la Selección, más allá de la cancha que se juegue, me parece que es siempre el mismo. Yo separaría lo que es un club a un partido de Selección”.

Por consiguiente, expresó que “si es una cancha donde se buscaba más aliento, ¿por qué no se jugó antes? A la Selección se la alienta siempre y de la misma manera, a veces juegan mejor y otras peor. Si el motivo es porque la hinchada se siente más y los jugadores nos pueden dar más, vayamos siempre ahí y démosle más lógica al tema. Si no, jugamos un día acá y otro allá y siempre andamos a los manotazos, y todos conocemos los resultados de tirar manotazos a todos lados”.

No obstante, Batistuta declaró ante la pregunta de que si aceptaría una invitación para colaborar con el selección en que “hay veces que pienso que sí, que estaría bueno y hay otras que no, que no tiene sentido. El Cabezón (Ruggeri) se lo merece como todos los campeones del mundo del 78 y 86. Pero que los lleven y le hagan hacer otra cosa aparte de ser amuleto de buena suerte. Hay muchas maneras de poder aprovechar la experiencia de alguien que ya estuvo y conoce el camino que te lleva a triunfar y a ganarle a los mejores”.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de mencionar lo ocurrió en la AFA en los últimos 20 años a lo que tildó de “lamentable, un desastre” y agregó que “hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas. El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo. Pasó siempre lo mismo, nunca llevé a familiares a ningún Mundial porque quería pensar en el partido y no quería recibir una llamada de un hermano o de mi viejo protestando que lo pusieron atrás de un arco a él y a mi mamá detrás del otro”.

Por último, Gabriel Batistuta mencionó que “el retorno de Tévez no beneficiaría a Boca y que se había entusiasmado” con ser manager del equipo xeneize pero “estuve esperando una llamada que nunca llegó: la de Angelici. Faltó que él me llame”.