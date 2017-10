Liberaron al profesor de los huevazos a Macri: "Nos están controlando"

El juez federal subrogante de Santa Rosa, Facundo Cubas, ordenó este miércoles la libertad del profesor y precandidato del peronismo acusado de agredir el auto que trasladaba al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jueves pasado, durante una visita a esta ciudad.

Aníbal Prina, de 60 años, quién trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa quien fue detenido el viernes último cuando se encontraba en el campus universitario. Fue acusado por intimidación pública.

Luego de ser detenido, Prina fue trasladado a la sede judicial, donde el juez Cubas le tomó declaración. Allí sólo se limitó a aclarar que él no había arrojado huevos ni otros objetos contra el auto presidencial y aseguró que su publicación en las redes sociales -donde se autoincriminaba-, fue una humorada.

El incidente, que fue condenado por todos los sectores sociales y políticos de la provincia, se produjo el jueves pasado, en la Rotonda del Avión, cuando Macri se dirigía a un acto en el Club El Fortín. En el trayecto un grupo de personas ubicada a la vera de la ruta arrojó huevos al auto que trasladaba al mandatario.

“Me liberaron hace minutos, estuve bien. La Policía Federal se comportó magníficamente, hasta con afecto y atención. Quiero agradecer a mis compañeros de militancia y a los ciudadanos de Santa Rosa y de donde fuera que acercaron su solidaridad conmigo. A mis hijos, a mi yerno y a mi pareja que estuvieron siempre conmigo trabajando para que esto salga como salió”, sostuvo Prina en declaraciones Radio Noticias 99.5.

"La situación la evalúo como una “jugada política” . Más allá de lo judiciable o no judiciable, de la gravedad o no gravedad yo no me voy a hacer cargo… aún así un huevazo no es una intimidación ni un peligro ni todas las cosas que se dijeron. Esto tiene que ver con una cuestión política. Es rara la forma en la que me detienen, la forma en que me traen, la forma en la que me exponen en las redes sociales. La propia ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) me expone en la red social desde el primer momento de la detención, antes de que hubiera siquiera una acusación concreta y formal. Me acusa de patotero", dijo.

"Siento que tenemos un estado de vigilancia permanente en toda la militancia, en los kirchneristas un poco más. Hubo una estigmatización, dijeron “que querés, si es kirchnerista”. Parece que ser kirchnerista es ser subversivo y peligroso. Nosotros estamos del otro lado, estamos del lado de una democracia abierta, participativa y con gente que pueda expresarse y no con este tipo de aprietes. Mientras pasan estas cosas Milagro Sala sigue detenida y Santiago Maldonado sigue desaparecido", dijo.

Consultado por si hacía algún tipo de autocrítica, Prina respondió: "La autocrítica iría en el sentido con esta gente hay que cuidarse más en las manifestaciones publicas porque nos están controlando y mirando todo. Nos están controlando las redes sociales y cualquier vestigio lo utilizan para judicializarlo y generarte un problema. La autocrítica es que tenía que haber sido menos vehemente".