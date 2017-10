SuperBogado, más difícil de creer que la Triple Frontera

El ex agente "inorgánico" de la exSIDE, Ramón Allan Bogado, se presenta ante el juez Claudio Bonadio con su versión completa de las razones que habrían justificado la gestión del pacto con Irán.

Según Ramón Allan Bogado, en los últimos 10 años el régimen de Irán estuvo interesado en el dominio del método láser para enriquecer uranio, en el que Argentina venía trabajando desde hace tiempo y que terminó de controlar -de modo experimental- hace algunos años.

Según él, fue Adan Chávez, hermano mayor de Hugo Chávez y licenciado en Física, quien acercó a Irán la información sobre los avances argentinos.

El paso siguiente -según Bogado- habría sido desarrollar una diplomacia paralela para negociar la colaboración argentina bajo la caráula de un acuerdo de asistencia agrícola a Caracas.

El memorándum entre Argentina e Irán habría tenido como objetivo comenzar a blanquear ese vínculo.

¿Es posible creerle a Bogado? Hay muchas discrepancias al respecto. Personaje de difícil credibilidad el tal Bogado.

Fuentes diplomáticas especializadas en temas nucleares creen que la versión luce “delirante”, porque Teherán tendría más de 10.000 centrifugadoras para enriquecer uranio, y que -de caer el acuerdo firmado en 2015 con Barack Obama- en 9 meses estaría en condiciones de hacer varias bombas nucleares.

Pero Bogado tiene que salvar su pellejo.

Bogado, alias “el Francés”, reviste en la categoría de “inorgánico” en la inteligencia argentina (¿espía encubierto o mero buchón a sueldo?).

El titular de la ex SIDE, Oscar Parrilli, aseguró que tanto Bogado como el ex fiscal Héctor Yrimia “no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio” de la ex SIDE.

Sin embargo, el fallecido fiscal Alberto Nisman escribió en su denuncia: “La circunstancia de que 'Allan' cumpla funciones -orgánicas o inorgánicas- para el organismo de inteligencia nacional no es un dato menor. Todo lo contrario, dicha pertenencia le permite aprovechar los recursos de tal Secretaría de Estado, lo que lo hace especialmente apto para cumplir con su tarea”.

Bogado fue imputado por Nisman en la denuncia por encubrimiento contra la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Bogado reconoció en una entrevista periodística ser un “agente inorgánico” de la exsecretaría de Inteligencia (SI, exSide), y sugirió que fue 'Jaime' Stiuso quien hizo regresar al fiscal Nisman de manera intempestiva, desde Europa, en los días previos a su muerte.

Bogado admitió que él se infiltró en la comunidad islámica que reside en la Argentina, y asumió que tiene pasaportes de Paraguay, Uruguay y Chile. También elaboró una hipótesis de cómo pudieron haber asesinado al fiscal de la UFI-AMIA.

Nisman dijo que hacía 2 años que venía investigado el supuesto encubrimiento a favor de los iraníes, contando con el apoyo del ex director de Contrainteligencia, Antonio 'Jaime' Stiuso, a su vez aliado y luego adversario del entonces director de Reunión de la ex SIDE, Fernando Pocino, en un puterío de espías por quién manejaba más poder y 'cajas'.

Bogado entregaba una tarjeta personal de “asesor de presidencia” de la empresa Datum Ways, consultora dedicada a la trasmisión de datos que negó cualquier relación con Bogado.

Para la AFIP, Bogado es un fantasma. También para la ANSeS.

Pero el ex líder de la exQuebracho, Fernando Esteche, dijo que “le presentaron” a Bogado como “funcionario de la Jefatura de Gobierno”. Esteche dijo: "Me lo presentaron en mis relaciones con los sectores del oficialismo, en función de discutir, hace dos o tres años atrás, la condena inminente que se me planteaba. Fui a discutir con ellos a ver de qué se trataba y si era que el que Gobierno tenía intereses de meterme en cana. Me sentaron con distintas personas".

Bogado presentó ante la Justicia una acta ante escribano público, luego de recibir una amenaza mediante una carta, afirmando que, "en caso de que ocurriera un perjuicio, lesión o muerte a su persona, y/o miembro de su familia y/o bienes", "responsabiliza directamente de ello al señor Antonio Horacio Stiusso".

"(...) Veo en este caso no aprendiste que la vida es un boomerang y te está volviendo todo lo malo que hiciste, haces y seguís haciendo", fue la amenaza que el imputado por Nisman recibió en su domicilio.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Bogado, en el marco de las presuntas maniobras para el encubrimiento de los iraníes en el atentado a la AMIA.