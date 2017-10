Conmebol advirtió a la AFA por los controles que no hace de viernes a domingo

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, emitió polémicas declaraciones en que “me llama la atención que los doping son sólo a nivel internacional y no en el fútbol local. Hay casos positivos de martes a jueves y no de viernes a lunes”. Por lo tanto, Domínguez lanzó que “lo de los siete casos de doping en River fue morbo, nunca fueron más de dos”, con relación al incidente por el cual se suspendió por siete meses al uruguayo Camilo Mayada y a Lucas Martínez Quarta. Ambos fueron suspendidos en la Conmebol por siete meses, tras haber dado positivo en sendos controles antidoping que les realizaron luego de disputar partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, el titular de la Conmebol recordó que “me llama la atención que haya doping de martes a jueves y no de viernes a domingo”.

