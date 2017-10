De Laje a 'Tití' y Cabak: Repudian los dichos de Carrió

El controversial paralelo que realizó anoche Elisa Carrió sobre el estado del cuerpo hallado en el río Chubut, que podría ser de Santiago Maldonado, con Walt Disney, sigue dando que hablar.

Este miércoles (18/10), periodistas, políticos y algunos personajes de la farándula salieron a cuestionar a la candidata oficialista.

Antonio Laje, conductor de 'Buenos Días América', informativo emitido por América TV lanzó: "Lo de Carrió es una vergüenza, lo del 20% es vergonzoso decirlo, y decir 'van a tener que pedir perdón después'. Lo de ayer fue otra vergüenza enorme, Me parece que a esta altura Carrió que tiene un valor enorme, que es una gran política, creo que cuando te subís demasiado a determinados pedestales, cometés estos errores gravísimos y ella va a llevar al Gobierno a cometer también algún error grave".

En ese contexto, agregó: "En otro momento, de no tener Carrió la protección mediática que tiene, porque la tiene, y esto no es restarle valor a Carrió como política, a la brillantez, a la valentía, no tiene nada que ver una cosa con otra. Siempre tratamos de ser muy objetivos. En otro momento y, tal vez en otra persona, la frase de 'hay un 20%', primero terminás en la justicia y después sos tapa de todos los diarios. Hoy no, y son las reglas del juego, evidentemente Carrió es una de las personas más protegidas".

"Lo de Carrió está mal, es uso político constante. Insisto, cuando vos te creés en algún momento que estás casi o igual que Dios, cometés errores. Está pésimo lo de Carrió, está mal y no le hace bien al Gobierno y no sé si alguien ahí dentro tiene la capacidad de decirle 'bajá un cambio'. Está mal, no se puede tener tanta soberbia a veces", concluyó el periodista.

También a través de Twitter pueden leerse muchas repercusiones. Algunos comentarios más duros que otros. Pero el repudio es casi generalizado:

Y si a la impresentable, insensible y maleducada de Carrio la mandan de vacaciones unos días para no tener que escuchar tanta estupidez — Titi Fernandez (@titifernandez1) 18 de octubre de 2017

Sin lo hubieran escuchado en su momento aRaúl Alfonsin, hoy no tendríamos que estar indignandonos con @elisacarrio https://t.co/XJ8hHhxapI — Titi Fernandez (@titifernandez1) 18 de octubre de 2017

Si, dijo "es como Walt Disney" — Horacio Cabak (@HoracioCabak) 18 de octubre de 2017

Comparar la temperatura del cuerpo encontrado en el río Chubut con Walt Disney me parece de una persona desquiciada. Que lamentable. — Mariano Dalesio (@MarianDalesio) 18 de octubre de 2017

Carrio es una persona muy peligrosa. — Juan Ferrari (@Juaferrari) 18 de octubre de 2017

Se pasaron todos los límites, amiga — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) 18 de octubre de 2017

Y el gobierno, en su interminable cadena de errores en el caso, se complica más con Lilita Carrió como vocera en la emergencia Maldonado — Fabián Magnotta (@fabianmagnotta) 18 de octubre de 2017

Confluye el desacierto de la orden presidencial con la mala praxis del ministerio y los severos papelones de la candidata ganadora. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 18 de octubre de 2017

Los miserables chistes y risas de Carrió anoche son la medida de cuánto les importó encontrar a Santiago. Todo nuestro profundo repudio — Myriam Bregman (@myriambregman) 18 de octubre de 2017

UNA PORQUERIA DE PERSONA

Decidida a mofarse de Santiago Maldonado y su familiahttps://t.co/XaZ3tmqmj2 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 18 de octubre de 2017

Miserable: el chiste de Carrió sobre el cuerpo hallado en el Río Chubut https://t.co/SV2y5xvMVt vía @izquierdadiario — Myriam Bregman (@myriambregman) 18 de octubre de 2017

"Es como Walt Disney" dijo Carrió sobre el cuerpo que se presume es de Santiago Maldonado. In-ca-li-fi-ca-ble. — Gabriel Solano (@Solanopo) 18 de octubre de 2017

Miserable: el “chiste” de Carrió sobre el cuerpo hallado en el río Chubut https://t.co/Gv4GBjWgsl vía @izquierdadiario — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 18 de octubre de 2017

Recuerdo que la diputada @elisacarrio pidió el desafuero de algún diputado por "inhabilidad moral".

No sería el caso? https://t.co/voKMixYCfX — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) 18 de octubre de 2017

otros fueron más moderados, y no hablaron de Carrió explícitamente, pero podría interpretarse como una referencia a sus polémicos dichos:

Que noticias de mierda. Qué triste todo. Algunos hasta se animan a mostrarse desalmados. Qué vergüenza. — Jimena Baron (@baronjimena) 18 de octubre de 2017