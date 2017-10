Vidal justificó a Carrió: "Lilita siempre dice lo que piensa"

Si bien todos los candidatos decidieron suspender los actos de campaña tras el hallazgo del cuerpo sin vida en el río Chubut, que podría ser de Santiago Maldonado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no postergó su visita al programa "Morfi", donde fue entrevistada por Gerardo Rozín.

"No sé más de lo que sabemos todo. Yo fui muy prudente en la campaña al respecto, es un tema que no puede estar metido en el contexto electoral. Todos queríamos que apareciera con vida", dijo sobre el caso Maldonado.



"Hoy más que nunca hay que tener respeto por la familia. Sin información del juez, nos parece lo más prudente (no dar opiniones sobre el tema). No conozco el expediente", admitió Vidal.



Asímismo, la gobernadora se refirió a la suspensión de actos de campaña. Cambiemos sugirió "a todas las provincias" que "por sensibilidad y respeto a la familia" se suspendan las actividades, dijo.



Consultada sobre algunos polémicos dichos de la diputada Elisa Carrió sobre el caso Maldonado, Vidal analizó que “Lilita siempre dice lo que piensa y durante muchos años habló en soledad y eso la pone en un lugar distinto de cualquier dirigente”, pero destacó que “este es el momento justo de transmitir sentido común, tranquilidad, prudencia y sensibilidad, y cuidar lo que decimos”.

# Réplica a Cristina

Ayer había sido Cristina Fernández la invitada al programa de Rozín. Y en ese contexto, la ex presidente había lanzado algunas críticas no sólo a Mauricio Macri, sino también a Vidal, quien hoy aprovechó para contraatacar.

Así, la mandataria bonaerense respondió a las acusaciones y chicanas de la ex mandataria sobre la negativa a abrir hospitales casi terminados en la provincia de Buenos Aires.



“Si hay algo sobre lo que no haría una broma es sobre la salud”, dijo al ver la parte en que Cristina critica sus declaraciones donde indicaba que "con los hospitales que había era suficiente". A ello la gobernadora respondió: "Así como con la deuda y con en el narcotrafico, acá aparece una diferencia. La salud no es un relato, no es una inauguración".



"Darle salud a alguien, es darle la respuesta que necesita, más allá del edificio", indicó Vidal, al referirse a los anuncios de apertura del gobierno kirchnerista. "Estos hospitales se debieron haber inaugurado en 2010", explicó, dejando en claro que formaban parte de la gestión anterior.



A la vez detalló, "de 79 hospitales que existen, había 53 con problemas edilicios graves. Graves es graves. Y cuatro en riesgo de demolición. Nuestra prioridad va a ser primero terminar lo que existe porque la salud no es un edificio".



Por otra parte, ayer Cristina había dicho: "Le podés preguntar mañana a Mariu: si la política de seguridad de Daniel Scioli en materia de narcotráfico era tan mala, ¿por qué puso a Pablo Bressi que era el jefe de drogas peligrosas de Scioli como jefe de la Policía?”. El periodista cumplió y hoy se lo preguntó a la gobernadora Vidal en su programa.



“Lo que cambió es que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no es de la Policía. Si uno piensa que el narcotráfico lo va a resolver la policía es porque nunca fue a un barrio, donde en muchos casos la policía es parte de la complicidad”, señaló Vidal y aclaró que el sistema del narcotráfico no se resuelve “negando la realidad, naturalizando la zona liberada”.



Si bien aclaró que Bressi ya no está en ese puesto, aseguró: “Lo investigué un año, no tiene ni una denuncia en su contra”.



Sobre el narcotráfico planteó que “hay que dar la pelea en serio, no desde la chicana” y se quejó porque “durante 25 años a la Policía la dejaron autogobernarse”.



Finalmente, y ya en un clima más distendido, uno de los colaboradores de Rozín le hizo notar que no le había servido café a Vidal y que tampoco la pateó, en clara alusión a la queja de la ex presidente que ayer durante la entrevista lo increpó porque la había pateado por debajo de la mesa. "Me tendrías que patear un poco", dijo irónicamente Vidal.