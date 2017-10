El film argentina que revive el golpe del '76

Tras recibir el premio Fipresci de la crítica internacional en el Festival de Moscú y de ganar el Kikito de Oro a la Mejor Película Extranjera en el Festival de Gramado, Brasil, llega a las salas locales Sinfonía para Ana, primer trabajo de ficción de los documentalistas Virna Molina y Ernesto Ardito.

A su vez estuvo entre las tres películas más votadas por el público que la ovacionó en la mítica sala Octubre (Oktiabr) para 1300 espectadores.

Fipresci es la asociación internacional de críticos de cine y periodistas cinematográficos. Sus objetivos son promover y desarrollar la cultura ligada al cine así como defender los intereses de la profesión, lo que significa, entre otras, luchar por la libertad y los estándares éticos del periodismo cinematográfico. Fue fundada el 6/06 de 1930 en Bruselas por iniciativa de críticos de cine belga y franceses.

La FIPRESCI está compuesta por críticos de cine, periodistas cinematográficos y periodistas pertenecientes a asociaciones de cine de los países que la integran. Actualmente la FIPRESCI cuenta con unos 300 miembros.

“Cuando leímos la novela, que nos llegó a través de nuestras hijas, que estudiaban en el Nacional Buenos Aires y una profesora de literatura se las dio para leer en 3º año, nos impresionaron dos cosas. Primero la reacción que provocaba en los pibes: era increíble como después de haberla leído más del 50% del curso se puso a militar en el Centro de Estudiantes”, dice la directora.

“Por otro lado, el libro volvía a contar la historia de los años ‘70 pero desde un lugar inédito, que era el de la adolescencia y con una gran preocupación por mostrar cómo era el mundo íntimo de esos chicos. Eso nos fascinó aunque vimos que era muy difícil de llevar adelante desde el documental”, completa. “Nosotros siempre sentíamos un límite que el documental no nos permitía traspasar, que había una dimensión a la que no podíamos acceder, que era ese cotidiano interno de los personajes”, agrega Ardito, ampliando los conceptos expresados por su compañera en la vida y el set. En cambio, dice, “la ficción permite trabajar como un túnel del tiempo en el que se es un observador privilegiado que puede meterse en la vida de una familia de la época, en una asamblea estudiantil de ese entonces, algo que en el documental no existe”.

ernesto.jpg

Con una duración de 119 minutos, la historia ronda en torno a Ana (Isadora Ardito), una adolescente que vive su vida feliz a comienzos de los años 70'. Junto a Isa (Rocío Palacín), su mejor amiga, ambas viven tiempos de amor y rebeldía en el tradicional y reconocido Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuando conoce a Lito todo se transforma. Las presiones de sus amigos para que lo abandone y el miedo al debut sexual, la envuelven en un universo de dudas que la harán buscar refugio en el misterioso Camilo. Su corazón queda atrapado entre dos pasiones, mientras la Dictadura militar oscurece su mundo, con la muerte, la soledad y el terror. Con tan solo 15 años, Ana debe luchar por conservar su vida sin renunciar a lo que más ama.

El resto del elenco lo conforman Rodrigo Noya, Rafael Federman, Ricky Arraga, Vera Fogwill, Mora Recalde, Federico Marrale, Manuel Vicente, Javier Urondo y Sergio Boris.

El film está basado en la novela de Gaby Meik. Además, obtuvo el premio ópera prima del INCAA por su producción.

“Los chicos de la película tienen su propia historia de militancia”, dicen sus creadores.

La película argentina Sinfonía para Ana de Ernesto Ardito y Virna Molina, obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde tuvo su estreno mundial. Este premio, es el máximo reconocimiento que otorga la Asociación de Críticos de Cine de Rusia.

Uno de los datos que más llaman la atención es que la protagonista de la historia (Ana) es la hija de los directores del film.

"Para mí los momentos más duros fueron las escenas de intimidad, no solo porque estábamos nosotros, sus padres, sino encima el tío, mi hermano Fernando, que fue el director de fotografía. Fue fuerte. Al principio me sentía muy rara de verdad, pero después pude concentrarme en la película, en pensar los encuadres y eso me permitió salir de ese estado. Pero eso nos pasaba con todos los chicos del elenco, porque eran todos muy chiquitos", decía el padre de Isadora Ardito.

Todo el relato está narrado en primera persona y para sus directores era importante mantener la presencia de esa voz, porque da determinadas inflexiones y coloca a los personajes en determinadas situaciones que sin ella eran muy difíciles de lograr. “La armamos como un documental, analizando durante el montaje en que partes convenía hacerla entrar”, afirma Ernesto Ardito.

Inclusive muchos de los chicos que se han escogido para actuar en la película tienen su propia historia de militancia en los centros de estudiantes del Nacional Buenos Aires.

colegio.jpg

Sin duda se tratará de una interesante historia que tendrá un poco de todo y que revivirá uno de los grandes hitos históricos del país.