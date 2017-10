Sergio Maldonado “Sí, creo que fue plantado el cuerpo”

Una conferencia de prensa dejó claro que para la familia de Santiago Maldonado el Estado tiene responsabilidad en el caso y siguen caratulándolo como desaparición forzada. “No hay un muerto todavía, el cuerpo no está identificado y vamos a esperar el cotejo de ADN, esto es una desaparición forzada”, dijo la abogada de la familia Verónica Heredia.

Con estas declaraciones, es evidente que para la familia de Santiago Maldonado el Estado tiene responsabilidad o al menos trata de encubrir algo en torno al caso, “En realidad el Gobierno se trató de comunicar, pero a los 79 días me parece que ya es tarde, ya no queremos tener ningún tipo de dialogo con ellos, solo por medio de mi abogada”, enfatizó Sergio Maldonado, hermano de la víctima.

Del mismo modo, la abogada cuestionó que el cuerpo se haya encontrado “río arriba” en un lugar que asegura que se rastrilló “cuatro veces”, “no conseguimos explicación lógica”, dijo Heredia, quien también apuntó contra el juez federal Guido Otranto, a quien espera que la justicia determine si realizó bien o no las investigaciones en torno a la desaparición forzada de su defendido.

Por su parte, Sergio Maldonado, visible y emocionalmente afectado, respondió ante la pregunta de que si el cuerpo hallado resultara el de su hermano, sería plantado. “Yo no puedo asegurar nada, pero sí, creo que fue plantado el cuerpo”, aunque también dijo que no dirá que el cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de su hermano: “Aunque tenga algunos afectos personales no puedo decir que es, hasta no estar 100% seguro que es el cuerpo, lo voy a seguir buscando“.

Sumado a ello, estuvieron las declaraciones de la cuñada del desaparecido, que contó que permanecieron al menos 9 horas al lado del cuerpo hasta que fue retirado del río, “siempre fuimos atacados y por eso no confiamos en nadie, fue muy duro estar ahí desde las 13 horas hasta las 20 que retiraron el cuerpo, pero fue lo mejor que pudimos haber hecho para que nadie lo toque ni haga nada raro, nosotros no creemos en nadie”, sentenció.

Aunque durante la conferencia de prensa detallaron que en el cuerpo encontrado en el Río Chubut estaba el Documento Nacional de Identidad de Santiago Maldonado, el perito de parte aseguró que el DNI “no es una identificación positiva del cuerpo”, y que esperaran los resultados de los análisis correspondientes para poder saber si es o no el artesano que desapareció hace 78 días.

La familia Maldonado también pidió compasión a la prensa y declaró que se siente “hostigado” por parte de los medios de comunicación, e incluso instó a los periodistas a hacerse un replanteo de la situación. “Hay una familia de por medio, si difunden noticias, o imágenes que hieren… mis padres la única vía que tienen es esta, si no tienen nada que pasar, pasen música”, expresó Sergio Maldonado.

La palabra de Sergio Maldonado sobre la difusión de fotos y datos falsos: "Si no tienen que poner pasen música. Hay que tener lado humano" pic.twitter.com/rdSxgLnOIs — Diario Popular (@populardiario) 18 de octubre de 2017

En cuanto a cuándo se tendrán los resultados del cotejo de ADN del cuerpo hallado en Chubut, no dieron detalles ni días en los que podrá realizarse el procedimiento, solo pidieron “paciencia” ante los medios de comunicación.

Para la genetista Ana María di Lonardo, ex titular del banco de genéticos, explicó en una entrevista con TN, que para realizar la identificación del cuerpo se necesitan entre 88 y 72 horas y que se realizaría a través de una muestra de tejido óseo, pero que para ejecutar un procedimiento de índole más criminalístico, es necesario un procedimiento más largo.

Algunos expertos aseguran que debido a los poca información que se ha podido filtrar en referencia al cuerpo hallado en el río Chubut, el cuerpo tiene un estado de conservación de aproximadamente 20 días, está “tieso” y tiene una apoyatura en la cara contra una superficie dura, además cuestionan el estado de conservación del cuerpo, que aunque haya estado en un agua de al menos 4 grados, la fauna del ambiente no actuó sobre el cuerpo, lo que a los especialistas le resulta raro, por lo que presumen que el cadáver pudo haber estado refrigerado y despúes tirado al río, con lo cual, todo indicaría que efectivamente la sospechas de la familia Maldonado son ciertas y el cuerpo podría haber sido plantado, situación entonces que no abre una puerta, sino un portón en el caso que hasta ahora se acerca a un panorama muy complejo.