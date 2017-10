Hacia la 1-11-14 "pero sin regalar nada" y bajo la lupa Airbnb y Couchsurfing

Uno de los principales temas que involucró al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) fue la modificación a la Ley de Alquileres. La norma, aprobada en agosto por la Legislatura porteña, exime a los inquilinos del pago de la comisión inmobiliaria. "En estos días se reglamentará la norma y en las próximas semanas comenzará a notarse de a poco la disminución en los costos", afirmó el titular del IVC, Juan Maquieyra, quien recibió a Urgente24 en la sede del organismo, a pocos metros del Parque Lezama, en La Boca.



Una cuestión planteada por este medio, en el marco de la modificación de la Ley de Alquileres, tuvo que ver un posible aumento en las cuotas de la renta si se elimina el costo de ingreso. Maquieyra reconoció esa posibilidad, aunque consideró las preferencias de los inquilinos para dejar atrás cifras impagables para acceder a un alquiler. "Es posible que eso suceda, pero las mismas asociaciones de inquilinos nos decían que prefieren, por ejemplo, pagar 8000 pesos de entrada y 300 pesos más durante 24 meses. De todas formas, creemos que la iniciativa sigue siendo positiva para los inquilinos".



Desde que el gobierno porteño comenzó a impulsar las reformas en el alquiler, el sector inmobiliario se mantuvo en alerta. Siguieron de cerca el trabajo en comisiones en la Legislatura y luego de la aprobación, plantearon un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia, que fue apelado por el GCBA. "Nosotros tuvimos diálogo con el sector antes de la ley y lo vamos a seguir manteniendo después. Tenemos conversaciones permanentes con la Cámara y con CUCICBA. También vamos a convocar a una mesa de alquileres en noviembre para trabajar aspectos que van más allá de la comisión inmobiliaria, como por ejemplo el tema de la garantía propietaria, al que se le pueden encontrar alternativas".



La Ley de Alquileres también fue blanco de críticas de la oposición, que atribuyó la norma a un fracaso de programas como Alquilar Se Puede. Para Maquieyra, esto no es así: "Alquilar se puede fue una muy buena idea, pero con la ley que reforma un aspecto del sistema de alquileres dimos un paso más hacia adelante. De la misma manera te puedo decir que la nueva ley de alquileres no es la solución definitiva para los inquilinos, tenemos que seguir trabajando con los distintos actores del sistema para una reforma más integral, es lo que siempre dijimos. Alquilar se puede fue un buen primer paso pero debemos complementarlo con otros programas".

La urbanización de villas, el caballito de batalla de Larreta



Más allá de los alquileres, el fuerte de Maquieyra desde que se hizo cargo del IVC son 6 proyectos de urbanización de villas, un aspecto fundamental en el plan de viviendas que lleva adelante la administración de Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos avanzando en la villa 20, en la Rodrígo Bueno y en Fraga y con la relocalización de las familias en el Camino de Sirga. A fines de noviembre vamos a concretar la mudanza de las personas que están en la villa 26, en San Antonio y Lacarra. También con la infraestructura en el barrio Ramón Carrillo para que quede integrado, además de Lamadrid", describió Maquieyra.



Por ejemplo, en la villa 20 de Lugano ya hay 556 viviendas que el IVC construyó en el predio Papa Francisco, bautizado por aquellos que lo tomaron en 2014, con posteriores desalojos violentos y muertes. 3 años después, la situación del predio cambió radicalmente y la mudanza de las primeras familias se concretará en enero o febrero próximo, para realizar la consecuente apertura de calles y esponjamiento de manzanas en el barrio.



Sin embargo, el proyecto más desafiante para el joven funcionario será la urbanización de la villa 1-11-14. Durante los últimos años, las organizaciones narco se apoderaron del asentamiento del bajo Flores, aunque según Maquieyra, con el trabajo de Gendarmería se podrá trabajar en soluciones habitacionales tal como en el resto de la Ciudad.



Urgente24 planteó el año pasado que la "grieta" política de Nación y Ciudad durante el gobierno kirchnerista impedía la intervención de Gendarmería en la villa. Con el cambio de gobierno, la pregunta era cuanto demoraría Rodríguez Larreta para aplicar su plan de urbanización en el asentamiento más inseguro de la CABA.



Sobre esto, Maquieyra comentó "hace unos meses comenzamos con el proyecto participativo en la villa 1-11-14, el más grande que encararemos desde el Gobierno de la Ciudad". En junio de este año, más de 2 mil efectivos de Gendarmería realizaron un megaoperativo en la villa 1-11-14, por el que 12 personas quedaron detenidas. Se incautaron armas de grueso calibre y drogas.



"Hubo un muy buen trabajo de Gendarmería Nacional, que desbarató dos bandas narcos grandes y con la permanencia de la fuerza se evita que vuelvan. Esto permitió que nosotros comencemos con el proceso participativo y que el Estado llegue al barrio. Vamos a empezar a construir, pero es un proceso que está iniciando. Estuve hace dos semanas ahí y se ve un cambio, ya se puede caminar", señaló Maquieyra.



El proyecto será similar a los que se vienen trabajando en la Ciudad: mudar a las familias en condiciones de hacinamiento extremo y reubicarlas en viviendas nuevas, para luego realizar apertura de calles y esponjamiento de manzanas. "Será algo muy similar al barrio 20", afirmó el funcionario.



Justamente, los jefes narcos y los punteros políticos son un tema a tener en cuenta antes de comenzar con las urbanizaciones. En la 1-11-14, el peruano Marco Antonio Estrada González fue durante años cabecilla de los narcotraficantes. Inclusive en su reclusión en Ezeiza se decía que comandaba las operaciones, en conjunto con familiares. Su suerte cambió recientemente, ya que un jueza pidió expulsarlo del país. Por la toma del barrio Papa Francisco de Lugano, Roberto Claudio Jiménez fue condenado a 4 años de cárcel efectiva por liderar la usurpación del predio. Todo empezó en febrero de 2014, cuando hubo una pelea a tiros, donde murió Osvaldo Soto (32), y terminó en agosto, días después del asesinato de la adolescente Melina López en un robo.



En este sentido, Maquieyra explicó: "nosotros conformamos Mesas de Gestión Participativas (MGP) en la cual participan referentes históricos de los barrios, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General y el IVC. Además de esa mesa general, realizamos reuniones por manzana con las familias. Por ende, se define con los vecinos cuales son las casas a demoler y el orden de las familias que se mudarán. No hay ningún intermediario estilo puntero que pueda perjudicar el proceso. De todas formas, no me gusta estigmatizar a los representantes de los vecinos".



Muchos porteños rechazan la política de urbanización de villas. Es que ven con desconfianza que el mecanismo de créditos blandos del Banco Ciudad para pagar las viviendas se cumpla, o simplemente les parece injusto. En ese sentido, Maquieyra explicó "a nadie se le regala nada. Lo que estamos haciendo en términos de integración es que cualquier vecino tenga los mismos derechos y responsabilidades, habite el suelo que habite. Es importante desmitificar que el Estado regala cosas. Nosotros creemos en el esfuerzo de cada vecino, ya sea que viva en Parque Patricios o en el barrio 20. Lo fomentamos con programas que se adapten a la realidad de cada uno".



Recientemente se conoció cierto malestar del sector hotelero radicado en la CABA por el "boom" de los alquileres temporarios. Aplicaciones como Airbnb y Couchsurfing abrieron una grieta entre el mercado establecido y los emprendedores, similar a la irrupción de Uber y el rechazo de los taxistas, que provocó una alianza con el GCBA para crea la app oficial BA Taxi.



Sin embargo, cada vez son más los turistas que prefieren alojarse en viviendas alquiladas por plataformas digitales que los conectan con personas que tienen un espacio disponible para alquilar en forma temporaria. Además, en 2018 serán los Juegos Olímpicos de la Juventud y se estima que durante un mes transite una gran cantidad de turistas jóvenes. Pero el malestar del sector hotelero radica en que los alquileres temporarios no tributan como los hoteles tradicionales.



"Se está dando un debate en distintas ciudades del mundo respecto a si los alquileres temporarios influyen en el mercado inmobiliario. Algunas regulan fuertemente los mercados, otras contemplan mayor libertad. Vamos a trabajar el tema, pero enfocados en un sistema por el cual lo más de 400 mil inquilinos puedan acceder al alquiler de manera más justa y barata", afirmó Maquieyra. En la Ciudad de Buenos Aires está vigente la ley N°4.632 que rige los alquileres temporarios a turistas. La norma obliga a inscribirse en un registro a los dueños o comercializadores que pongan en alquiler 4 o más propiedades con fines turísticos, y sugiere la inscripción a aquellos que alquilen 3 o menos propiedades.

Elecciones y las preguntas incómodas a Cristina Kirchner



Maquieyra se mostró confiado respecto a las elecciones generales del 22/10. "Se está consolidando fuertemente en Argentina y en la Ciudad la vocación de los argentinos de seguir cambiando, mejorando y no estancarse en el pasado. Encontramos en Lilita (Carrió) una gran candidata que expresa las principales preocupaciones de los argentinos", afirmó.



La noticia de la incursión de Maquieyra en el IVC se dio a conocer atada al recuerdo de aquel joven que hace 5 años se cruzó con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de Harvard. Allí le preguntó si "pretendía o no" una reforma de la Constitución para lograr un posible 3er. mandato mediante una re-reelección. "No es responsabilidad ni deseo de esta Presidenta una reforma constitucional", le contestó Cristina.



Un tema de arduo debate en ese momento, con una mandataria reacia a brindar declaraciones o conferencias de prensa y afín a las cadenas nacionales. Una cuestión que parece revertirse este año, ya que CFK en modo candidata aparece tan seguido en medios de comunicación como cualquier otro aspirante al Congreso.



"Hubiera sido bueno que lo hiciera durante su Presidencia. Fue uno de los puntos más cuestionados. De todas formas, celebro que ahora lo esté haciendo", declaró el titular del IVC sobre esto.



Es claro que uno de los ejes de la gestión Rodríguez Larreta está en materia de vivienda y es la urbanización de villas, aunque el proceso lo inició en gran medida su antecesor, el actual presidente Mauricio Macri. Por eso, para Maquieyra el trabajo del IVC y Larreta en las villas es "gracias al apoyo de Macri para poder al financiamiento internacional y federal, y para poder acceder a las tierras. Además, con el crecimiento de los créditos hipotecarios. Hoy vivimos en un país donde cada vez más parejas pueden tener el sueño de la casa propia".



Las aspiraciones políticas del joven Maquieyra por el momento sólo se limitan a su trabajo en el IVC. "Lo principal es la integración socio urbana de todas las familias que lo necesitan. Es un desafío enorme. Mientras Horacio me deje estar a cargo de ese sueño, yo soy feliz", afirmó el funcionario finalmente.