Vedada en el massismo, Granata mira hacia Cambiemos

ROSARIO. Tras la aparición de un cuerpo sin vida en el río Chubut y las altas probabilidades que sea el de Santiago Maldonado, la política santafesina amainó sus actividades de cara al 22/10. Sin embargo, una foto tomó por sorpresa a todos. Tras perder en el camino de la campaña al espacio massista que acompañaba su candidatura a diputada nacional, Amalia Granata posó con 3 referentes de Cambiemos: el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el ex candidato a gobernador Miguel Del Sel y el presidente de la UCR e intendente santafesino, José Corral.

La foto fue publicada por la propia Amalia Granata en su cuenta de Twitter, donde es seguida por más de 2 millones de usuarios. Para el posteo, Granata no utiizó ningún epígrafe. La foto se dio en la capital de la provincia que comanda el Frente Progresista en el marco de la visita del titular de la cartera laboral a nivel nacional, Jorge Triaca. En los pagos de Corral, el ministro anunció Repros para la empresa Bahco Argentina.

"Cuando estoy con la gente que no tiene ni para comer, ni un baño, que vive de manera demasiado vulnerable y se te cruza por la cabeza un Lázaro Báez con no se cuanta plata no declarada, autos, maquinarias y hoteles; o un señor que tira un bolso con millones de dólares, la verdad es que me da asco lo que pasamos durante doce años", había declarado la periodista rosarina a Urgente24 cuando la campaña recién amanecía. En esa misma nota, Granata reconocía haber votado en el balotaje de 2015 "a Macri, porque me parecía que Scioli era más de lo mismo. Yo no sé si Macri nos va a salvar, pero necesitábamos gente diferente y que dejen de robar".

¿Se sumará Amalia Granata a las filas del oficialismo nacional tras la elección del 22/10? La rosarina ya avisó que ingrese o no al Congreso de la Nación, seguirá participando en la política santafesina, sorprendida gratamente por la visita de Mauricio Macri.

En un acto fiel al estilo macrista -no faltó el escenario 360° y el cántico "sí se puede"-, Macri ofreció un mensaje claro: el domingo hay que ratificar el rumbo elegido en 2015. "Estamos recorriendo juntos esta nueva etapa. Estamos haciendo las cosas bien, con las manos limpias, apostando a nuestra capacidad, a nuestro empuje, y sabiendo que tenemos que construir ese futuro que soñamos entre todos los argentinos", afirmó el ex presidente de Boca Juniors, quien se atrevió a avisarle a los simpatizantes de Rosario Central que no se acostumbren a dejar afuera al xeneize de la Copa Argentina.

Y agregó: "Definitivamente está en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia de la República Argentina, con obras que son sinónimo de futuro y nunca más de corrupción".

"La provincia de Santa Fe se va a sumar al cambio que vive el país", fue el último vaticinio de Mauricio Macri antes de culminar el acto y abrazarse con los candidatos de Cambiemos. Al parecer, Granata lo escuchó muy bien.