Puigdemont amenazó con la independencia y Rajoy activa la intervención

Se vienen dos días de máxima tensión en España. El sábado (21/10) será clave para determinar si el presidente Mariano Rajoy avanza con la intervención de Catalunya después de que esta mañana el titular de la Generalitat, Carles Puigdemont, le enviara una carta donde además de volver a plantear el diálogo amenazara con votar en el parlamento la independencia si se avanza con la intervención de la autonomía.

Puigdemont envió la misiva al Gobierno español sobre el fin del plazo que le otorgó la administración central para que contestara si se independizaba o no después de los resultados de la votación de semanas atrás y especialmente después de que compareció ante el parlamento catalán diciendo que aplicaría lo resuelto en la consulta popular.

Según el portal español ABC.es, la primera reacción del Gobierno fue tajante: “Es una amenaza y un nuevo chantaje de Puigdemont, que no vamos a aceptar. Seguramente será el último chantaje que haga. El 155 sigue adelante”.

El Gobierno emitió un comunicado en el que constata la negativa de Puigdemont a responder al requerimiento que le envió Rajoy el miércoles de la semana pasada, en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

Tras la respuesta, la aplicación del artículo 155 que dispone la intervención y restaure la legalidad sigue adelante. El sábado, el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria en La Moncloa para aprobar un informe con las medidas concretas que se pondrán en marcha en Catalunya. Ese informe, una vez aprobado, se entregará al presidente del Senado. El trámite en la Cámara Alta podría durar una semana, hasta que se produzca una votación de las medidas, que necesitan mayoría absoluta para salir adelante. Esa mayoría la tiene el PP por sí solo, pero contará con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, como mínimo, explicó ABC.

La carta de Puigdemont a Mariano Rajoy dice que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

El diario El País reproduce el pronunciamiento del Gobierno español: ha constatado “a las diez horas de esta mañana, la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, dice el comunicado de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.

En su carta, Puigdemont subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar". Con estos argumentos la Generalitat intentará frenar, como mínimo unos días, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.

Delegaciones del Gobierno y del PSOE se reunieron a partir de las diez de la mañana hora española, una vez conocida la respuesta de Puigdemont, para negociar estas medidas que también serán sometidas a la deliberación de Ciudadanos.