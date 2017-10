¿Fabbiani también buscó una excusa para echar a Ninci (como Lanata)?

Lo mismo ocurrió con el periodista y conductor Jorge Lanata en 2014: Mercedes Ninci, que en ese momento hacía de movilera de 'Lanata sin filtro' (radio Mitre) desde Comodoro Py, dio un paso al costado luego de ser suspendida 24 horas por salir al aire desde un teléfono celular, cortándose constantemente la llamada. A raíz de esa decisión de la producción del programa por pedido de Lanata, la periodista especializada en temas judiciales dio un paso al costado y fue reubicada en 'Cada Mañana', conducido por Marcelo Longobardi.

Ahora, luego de varios días de rumores, desde canal 13 confirmaron al diario Clarín que, efectivamente, Ninci fue apartada del panel de El Diario de Mariana por decisión de una productora.

Sin embargo, en 2014 también se dio por una decisión de una productora, pero el pedido fue del propio Lanata.

Esta vez, atribuyen un cruce al aire con la conductora del programa Mariana Fabbiani como la principal causa, siendo en realidad el detonante.

El momento en cuestión se dio el pasado miércoles 9/10, cuando entrevistaban al hermano del 'Brujo Manuel', que fue contratado por AFA para quitarle la mufa a la Selección Nacional y así poder clasificar al Mundial Rusia 2018.

"¿Cuánto cobra?", irrumpió Ninci mientras Fabbiani trataba de darle un toque emocional a la nota. Molesta por la interrupción, la conductora la frenó: "Por favor, Merce, está contando. No me habrás escuchado, pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda. Hay otras personas que cobran fortunas aprovechándose del dolor”.

"¡¿Le está haciendo mal a alguien?!", insistió Fabbiani.

"No, me llama la atención que no cobre", respondió Ninci.

Minutos más tarde, el entrevistado contó que su hermano ayudó incluso a unas monjas que se acercaron a consultarlo sobre un problema. Entonces, Ninci 'chicaneó': "¿No será la Hermana Inés, del caso de los bolsos de López?".

"Ay, Mercedes, tus comentarios no los entiendo. A veces defendés a Rafecas y otras veces atacás a Manuel que nada tiene que ver", lo defendió Fabbiani, muy molesta.

Según el medio, tras ese programa y el tenso cruce, hubo un quiebre. De hecho, luego habrían tenido una fuerte discusión fuera del aire. Lo cierto es que desde ese altercado, Mercedes no formó más parte del panel de DDM.

De todos modos, aunque la periodista ya no estará más en Diario de Mariana, seguirá trabajando en El Trece. Y, según informaron, Mercedes tiene muchas chances de sumarse al programa Los Ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito, también por El Trece.