Con miedo a quedar preso, D’Elía transmite en vivo desde Comodoro Py

Luis D’Elía sostiene, desde que fue llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadio, que hoy (19/10) puede quedar detenido. Esta mañana llegó a los tribunales federales de Comodoro Py y transmitió en vivo su arribo por Periscope. Luego de su declaración, anunció por las redes sociales que hará la editorial para su programa de radio también desde tribunales.

“Esta es una causa de las que nos tiene acostumbrados el fuero federal, sumado a un a una maquinaria para engañar a la población. El memorando no tenía por finalidad ninguna impunidad sino precisamente el avance de la causa” dijo el Dr. Adrián Albor, abogado del dirigente ultrakirchnerista.

“Esta causa para ensuciar al expresidenta está contaminada por la Cia y el Mossad” acotó D’elía quién consideró que “el presidente Macri tiene en el juez Bonadio a su fuerza de choque”.

La declaración de D’Elía ocurre luego de las indagatorias al ex canciller Héctor Timerman y el ex espía Ramón Allan Bogado. Fernando Esteche, del grupo Quebracho, no quiso responder preguntas y dejó un escrito.

"Es un verdadero disparate al que me somete la justicia macrista, a la que nos someten las listas negras. Diremos todo lo que tenemos que decir, que estamos asqueados de la falta de verdad y justicia. El expediente AMIA está contaminado de política internacional y las víctimas siguen reclamando justicia. Es un día de sentimientos encontrados, a 3 días de las elecciones, con un clima enrarecido por la muerte y por el crimen", dijo D’Elía ayer en su programa de radio Rebelde.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que le permitiera dotar de impunidad a los iraníes acusados de volar la sede de la mutual judía. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista. El accionar delictivo denunciado por el fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorándum de Entendimiento con Irán.

En su dictamen, Pollicita escribió: "Resulta claro que estos sujetos que estuvieron históricamente alineados ideológica y económicamente con Irán de ningún modo iban a proponer o realizar gestiones para la firma de un instrumento que de alguna manera ponga en riesgo los intereses de ese país, sino todo lo contrario, extremo que demostraría la real finalidad del acuerdo finalmente rubricado".

A principios de octubre, el dirigente social, a través de su abogado defensor Adrián Albor, presentó un pedido de eximición de prisión, pero Bonadio la rechazó "in limine" al considerar en ese momento que "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de los imputados en la causa", en la que el militante kirchnerista está imputado.