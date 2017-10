Lo que la ciencia dice sobre los "ojos de cachorro mojado"

No hay un dueño de can en el mundo que no haya sentido alguna vez que su perro intentaba decirle algo a través de la expresión en su cara. Podrían no estar tan errados. Es que según un estudio publicado en el journal Scientific Reports, los perros realmente ponen cara de "cachorro mojado" cuando los seres humanos los están mirando. Los científicos descubrieron que los perros producen más movimientos faciales cuando una persona les está prestando atención. Estos gestos incluyen levantar las cejas, hacer que sus ojos parezcan más grandes (un rasgo que se sabe que los humanos encuentran dulce) y mostrar la lengua.

Para llegar a esta conclusión, la investigación a cargo de Juliane Kaminski, Jennifer Hynds, Paul Morris y Bridget W. Waller, registró fílmicamente los movimientos faciales de 24 perros durante una serie de experimentos en los que una persona alternativamente miraba y no miraba al animal, y alternativamente le ofrecía una golosina o no. Las grabaciones fueron luego examinadas por un equipo, cuadro por cuadro, para determinar los cambios en los músculos faciales de los caninos, explica el diario británico The Guardian.

La presencia de comida no tuvo impacto alguno en las expresiones faciales del animal, lo que sugiere que estas no dependen solo de su nivel de excitación. Waller, quien además de ser una de las autoras del estudio es profesora de psicología evolutiva en la Universidad de Portsmouth, explicó que una de las cosas que querían saber era si los perros producían más expresiones faciales cuando veían comida, porque eso querría decir que están intencionalmente intentando manipular al ser humano para obtener comida. Pero eso no pasó.

En cambio, lo que sí produjo una diferencia en las expresiones del animal fue que la persona les prestara atención o no. "Los hallazgos parecen apoyar la evidencia de que las expresiones son intentos potencialmente activos de comunicarse" dijo Kaminski, también de la Universidad de Portsmouth, según la agencia AFP. Cuando las personas les daban la espalda, o estaban distraídos, las caras de los perros tenían mucho menor movimiento.

Las conclusiones echan por la borda la creencia de que las expresiones faciales de los animales son movimientos en gran parte involuntarios, que reflejan sentimientos internos, sino que serían una forma de establecer un mecanismo de comunicación. "Nos dice que sus expresiones faciales responden probablemente a los humanos -no sólo a otros perros", explicó Waller según The Guardian. "Eso nos dice algo sobre cómo la domesticación ha formado (a los perros), y los ha cambiado para que sean más comunicativos con los humanos, de alguna manera."

El estudio entra en una serie de investigaciones que buscan profundizar sobre la increíble relación entre el ser humano y su compañero canino. Anteriormente, ha sido demostrado que los perros perciben cuánta atención les está prestando una persona. En un estudio en particular, se demostró que los perros robaban comida mucho más a menudo cuando las personas les daban la espalda o cerraban los ojos. Hay estudios que incluso han sugerido que el perro entiende tanto las palabras como el tono del discurso humano.

Es demasiado temprano, de cualquier manera, para establecer que los perros perciban qué es lo que podría estar pensando o sintiendo un ser humano -un estado de percepción considerado un signo de gran inteligencia, presente en los seres humanos-.

Investigaciones sobre primates han sugerido que estos también podrían tener conciencia de que otros pueden leer sus expresiones faciales -que cambiaban cuando tenían una audiencia-, explica AFP.

Desde el punto de vista del ser humano, un estudio llevado a cabo por los científicos de la Universidad de Azabu en Japón y publicado en el journal Science, había llegado a la conclusión que el dueño de una mascota puede tener un incremento en la oxitocina -la hormona que desata sentimientos de amor- cuando lo/la mira a los ojos.