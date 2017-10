Garavano: "Macri sigue con preocupación" el caso Maldonado

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró este jueves (19/10) que Mauricio Macri "sigue con preocupación" los avances del caso de Santiago Maldonado, y que dio la "orden de poner todo a disposición de la Justicia para que se pueda esclarecer lo antes posible".

Además, el funcionario reconoció que entiende a los familiares, que ayer -en una conferencia de prensa- dijeron que descreen del Estado.

"La verdad que es una situación difícil, lo entendemos, me parece que en esto tenemos que ser muy prudentes, ellos están pasado un momento muy difícil; uno no se puede imaginar pasar un momento así entonces hay que ser muy respetuosos, que fue ayer también lo que pidió el mismo Sergio Maldonado –hermano de Santiago-, que seamos todos muy respetuosos de esta situación", dijo Garavano en un breve diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada, tras reunirse con Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, para interiorizarlos sobre el traslado a la Morgue Judicial del cadáver hallado en el río Chubut.

El funcionario explicó que "en este momento" el Gobierno "acompaña el dolor, el difícil momento que está pasando la familia de Santiago Maldonado y estamos atentos a los avances que genere la justicia en relación a esta situación".

En ese sentido, agregó que "ayer el Gobierno puso a disposición el avión en el que hoy fue trasladado el cuerpo (desde Esquel a la morgue judicial, en la ciudad de Buenos Aires) y anteriormente habíamos trasladado al perito de la familia (Alejandro Inchaurregu), así que estamos siguiendo este tema con preocupación como siempre y tratando de colaborar con la justicia y también con la familia".

Respecto a los contactos con la familia, detalló a Télam que habló "algunas veces con Sergio y después intercambiamos mensajes y también he hablado con la abogada de ellos, con el doctor Corogliano que estuvo ayer acompañándolos en la conferencia de prensa", en la que la familia dijo que no habían identificado al cadáver como el de Santiago Maldonado, y pidieron hacer la autopsia.

Además, Garavano amplió que "desde el ministerio de Justicia, en el momento de ese contacto, hemos acompañado a la querellas en las cosas que han necesitado y lo seguiremos haciendo, como lo hicimos con el traslado del perito y ahora también del cuerpo" a la morgue.

En cuanto a la evaluación que se hace desde Casa Rosada del caso, afirmó que "el Gobierno, como en todo, y es algo que nos han tildado de naif, no hace ningún manejo con ningún caso".

"El Gobierno respeta la Justicia y lo dijo desde el primer momento, lo he señalado yo. El Gobierno quiere que se sepa la verdad de lo que pasó y en esta línea la justicia es la que tiene que dar esas respuestas y nosotros poner a disposición de la justicia todos los medios que contamos para ello", aseguró.

Acerca del tiempo que tomarán las pericias sobre el cadáver, apuntó que "en esto, como lo dijo la familia, hay que bajar la ansiedad, es un tema judicial, hay un juez, una fiscal interviniendo, están todas las querellas, están dadas las máximas garantías; me parece entonces que no hay que generar ansiedad, no hay que generar apresuramiento, lo importante es que se sepa realmente lo que pasó".