Echazú, imputado: ¿Iniciativa personal o maniobra de Gendarmería?

La causa caratulada como "desaparición forzada" de Santiago Maldonado tiene un imputado. Se trata de un efectivo de la Gendarmería Nacional, fuerza que intervino en el operativo de desalojo de una protesta mapuche realizado el 01/08 en Chubut y que se sospecha que fue el origen de la desaparición del joven artesano.

El dato - que resultó sorprendente, ya que si bien se habló en los medios de efectivos apuntados, procesalmente no se conocía que hubiera un imputado- fue revelado por la fiscalía de Silvina Ávila en un comunicado publicado en el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal, el miércoles. En ese mismo despacho, informó que como "imputado" (o sea parte del proceso), el efectivo tenía acceso a la causa.

Un día después, la fiscalía federal de Esquel confirmó -en otro comunicado- que el gendarme imputado es el subalférez Emmanuel Echazú, quien fue conocido en el marco de este caso por haber resultado herido en aquel operativo. Ante el asombro por la revelación y una eventual confusión, la fiscal Ávila aclaró en el nuevo despacho cómo es que Echazú se sumó a la causa en calidad de imputado.

"Al respecto, cumplo en aclarar que la semana pasada, luego de que los medios de comunicación informaran sobre medidas de prueba respecto de las lesiones que habría sufrido un gendarme, se presentó ese agente -subalférez Emmanuel Echazú- espontáneamente a los fines de ponerse a disposición de la investigación. La presentación la hizo por intermedio de sus abogados de confianza y, dada la normativa procesal que rige en la materia y los derechos establecidos en el art. 73 del Código Procesal Penal de la Nación, se le dio intervención como imputado con acceso a la causa penal", dice el comunicado. En el mismo, la fiscal "niega categóricamente" que "exista una querella constituida de la Gendarmería Nacional" en la causa.

Por su parte, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien ya había confirmado que se trataba del subalférez Echazú en una conferencia de prensa el mismo miércoles, aclaró que al gendarme no se lo acusaba la comisión de un delito concreto sino que pasó a estar en situación de imputado a partir de su presentación voluntaria.

Fuentes judiciales explicaron a Urgente24 que, al saberse sospechado con la difusión de su participación en el operativo, Echazú hizo una presentación espontánea en los términos de artículo 279 del Código Procesal Penal, que indica que "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar".

En tanto, el artículo 73, que cita la fiscal en su comunicado, reza: "La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".

Tal como consignó este medio, el diario Página12 publicó información del expediente que habla sobre la participación de Echazú en el operativo en el Pu Lof en Resistencia Cushamen. Allí se indica que Echazú y, entre otros, los gendarmes Aníbal Cardozo y Orlando Yucra "empezaron a disparar de manera deliberada hacia la casilla de control dentro de la Lof, por orden de los superiores". En esa casilla habría estado Maldonado.

La fiscal Ávila aclaró que la Gendarmería no se constituyó como querellante en la causa, que ya tiene 5. Lo más probable es que la institución no pudiera hacerlo por tratarse, en principio, de una parte sospechada y no damnificada. De haber podido hacerlo, la fuerza tendría acceso al expediente y todos sus movimientos.

Por eso, especulan en ámbitos políticos, que la presentación de Echazú, su consecuente imputación (técnica, aclarán) y por lo tanto su ingreso a la causa, podría tratarse de una mera maniobra de la misma Gendarmería para tener acceso al expediente. La misma abogada de la familia Maldonado dijo en la conferencia de prensa que había visto "a los abogados de Gendarmería en el juzgado" de Gustavo Lleral. "Somos respetuosos del debido proceso", dijo la letrada.

En otro orden, este jueves fue traslado a Buenos Aires para su autopsia el cuerpo hallado en el río Chubut y que todo indica que pertenecería a Santiago Maldonado. Según informó la fiscal, el procedimiento contó "con la presencia del personal del Juzgado Federal de Esquel, de los peritos de la parte querellante por la víctima, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de esta Fiscalía Federal".

"El procedimiento en la morgue consistió en su colocación en un cajón con las medidas de seguridad requeridas por los técnicos que participaron, procediéndose al sellado, precintado y rúbrica de los presentes, quedando el procedimiento registrado fílmicamente de acuerdo a lo ordenado por el Juez federal interviniente", señala el comunicado.

La autopsia requerida se desarrollará en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.