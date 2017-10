Bonafini, otra vez contra el Gobierno: "Ellos son la muerte"

Al encabezar este jueves (19/10) una nueva ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que contó con más asistentes ya que coincidió con una una manifestación para pedir el esclarecimiento del caso de Santiago Maldonado, Hebe de Bonafini volvió a cuestionar duramente al Gobierno.

Antes del acto, en un breve contacto con la prensa, la titular de Madres de Plaza de Mayo aclaró que no se iba a referir al hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. "No voy a hablar, si la familia (Maldonado) no habla yo no estoy autorizada para hacerlo", explicó.

Sin embargo, luego, en su habitual discurso de los jueves, Bonafini hizo algunas referencias a la cuestión, volvió a lanzar duras críticas contra el Gobierno y planteó que en las elecciones del próximo domingo "votamos libertad o la muerte".

"Las Madres estamos un poco podridas de las amenazas y la persecución del gobierno de Macri. Ya vivimos esto que vivimos hace más de 70 días. Pasó la dictadura, pero no la represión, y vino Alfonsín y la pasamos mal, y vino Menem y fue peor, y vino De la Rúa y ni les cuento", dijo en el inicio de su mensaje.

"No le puedo pedir a la gente que piensa como Macri que vote a Cristina, no somos lo mismo. No pensamos en la misma gente. Es cierto, ellos ganan con mentiras, pero también no nos olvidemos que en este país hay 30.000 desaparecidos", continuó.

"Ya lo vimos. Esta ya la vimos. No tenemos que dejar que se repita. Tenemos que ser más inteligentes y pegarles más duro. Quieren exterminar al pueblo pobre, los pobres a la basura, el país para ellos", dijo.

Y finalizó: "Este domingo vamos a aprender a votar. No puede haber un muerto más en este país. La muerte no viene sola, viene con el hambre, con la falta de trabajo. Ellos son la muerte y traen la muerte en la mano. Pensemos bien que vamos a votar este domingo: la libertad o la muerte".