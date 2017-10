La española que subió la temperatura en Instagram

Nació en Madrid siendo la menor de cuatro hermanos.​ Sus padres se habían instalado poco antes en España tras emigrar desde Túnez. Fue educada en la cultura musulmana. Es de origen libio por la rama paterna y tunecino por la materna.

Entre sus mayores hobbies le apasiona mucho bailar flamenco.

Por otro lado, estudió en el Liceo Francés de Madrid hasta los 18 años. Posteriormente estudió Filología Árabe y se licenció en Arte Dramático por la RESAD.​ Además de español y árabe habla francés, inglés e italiano.

Tras una aparición menor en un capítulo de El síndrome de Ulises en 2008, acreditada como Hiba Hadoukis, su carrera como actriz empezó realmente en 2010, en La isla de los nominados, una serie emitida por Cuatro. Le siguió, en 2011, un papel episódico en la adaptación española de Cheers y su papel de Guadalupe en El corazón del océano que, sin embargo, no se emitió hasta 2014. En 2012 entró a formar parte del reparto habitual de la serie de Antena 3 Con el culo al aire, en la cual participó en las dos primeras temporadas.​En febrero de 2014 debutó en El Príncipe, serie que emite Telecinco con audiencias que superan habitualmente los cinco millones de telespectadores y en la cual tiene su primer papel protagonista interpretando a Fátima.

Al principio, su carerra como artista no fue nada fácil para esta mujer como consecuencia de su origen árabe: “Cuando empezaba y mandaba fotos, me decían que querían una chica española. Soy española. Que la querían sin acento. No tengo acento. Y te das cuenta de lo difícil que es hacerse camino”. Y eso que no podía estar mejor preparada. A parte de su formación interpretativa, comenzó a incorporar el estudio de otras lenguas a su vida.

Sin embargo, Hiba tenía tan claro lo que quería ser en su vida que no paró hasta introducirse en el mundo de la actuación. Debutó en la televisión con la tira cómica diaria "La Isla de los nominados" (2010), de Cuatro, en la que aparecía teñida de rubia.

La isla de los nominados fue una serie de televisión cómica española producida por Plural Entertainment, creada y dirigida por Luis Guridi, y emitida en Cuatro entre 07/10 y 09/10.

La novela giraba en torno a que la vida en la Tierra se había extinguido.Por tanto, los concursantes de un reality vivían abandonados a su suerte en la isla remota que sirvió de escenario al programa. Las estúpidas reglas del concurso, que en su día fueron la base del juego, eran sus normas de vida. Los nominados eran la última esperanza de que la Humanidad sobreviva. Pero ellos, ajenos a todo, siguen jugando.

¿Y cómo jugaban? Sacando lo peor de sí mismos. Se nominan, se alían, se traicionan. En su circunstancia cualquiera se uniría a los demás para hacer frente a una muerte casi segura. Pero a los concursantes les preocupaban precisamente sus congéneres. En sus manos estaba algo más terrible que la muerte: la nominación. O, peor todavía... ¡La expulsión del concurso!

Cuando el programa se emitía, el tiempo se medía por dos hitos semanales: la "prueba" y la "conexión con el plato". Ahora, con su desaparición, es como si el tiempo se hubiera detenido. Para los habitantes de la isla no existen las horas ni los días.

Luego, la actriz se volvió a asomar a la pequeña pantalla con un papel episódico en Cheers (2011), de Telecinco. Y finalmente empezó a ser reconocida por su trabajo de Candela, la tendera de "Con el culo el aire" (2012-2013), comedia de Antena 3 ambientada en un camping.

Sin embargo, sus trabajos con más renombre han sido "El corazón del océano", rodada en 2011 aunque no fue emitido en Antena 3 hasta principios de 2014; y "El Príncipe" (2014), la exitosa serie de Telecinco en la que encarnó a Fátima, una profesora musulmana que rechazaba las actividades delictivas de su hermano narcotraficante, interpretado por Rubén Cortada, y la que enamora al agente de policía Morey, personaje al que da vida Álex González.

"El príncipe" fue una serie de televisión española de drama, romance, acción y suspenso, creada por Aitor Gabilondo y César Benítez.​ La serie, producida por Mediaset España en colaboración con Plano a Plano, estuvo destinada a un público medianamente joven,​ y se caracterizó por relatar una historia de amor surgida entre un agente de policía occidental peninsular y una joven musulmana, hermana de un narcotraficante.​ La mayor parte de sus tramas transcurrieron en el conflictivo barrio ceutí El Príncipe Alfonso, cercano a la frontera con Marruecos.

Curiosamente, uno de sus protagonistas en julio del año pasado fue investigado por la Guardia Civil de Cádiz que daba cuenta de una operación contra el narcotráfico donde se desarticuló una banda que presuntamente alijaba grandes cantidades de hachís en esteros de Chiclana. Entre los diez integrantes de este grupo de supuestos narcos saltó a los medios el nombre de Naoufal Azzouz, actor de reparto de aquella serie. Azzouz había participado en los últimos capítulos interpretando al jefe de un comando terrorista de Ceuta. Se da la curiosidad que cuando se emitieron las escenas donde participó los agentes ya lo estaban buscando.

Por otra parte, en los dos proyectos en los que Hiba participó dio de que hablar más allá de lo meramente interpretativo. En "El corazón del océano" porque fue la serie en la que conoció a Hugo Silva, con quien mantuvo una relación intermitente durante un tiempo. Y en "El Príncipe" porque en ella tuvo que rodar sus primeras escenas íntimas y nada más y nada menos que en compañía de Álex González, con quien se la relacionó después de que éste rompiera con Adriana Ugarte. En verano de 2014 vivió un fugaz romance con el cantaautor de flamenco Nani Cortés, ex novio de la hermana de Vicky Martín Berrocal.

Lo que no cabe duda es que, sea cual sea el galán, a Hiba la enamoraron con simpatía: “Con la risa. Con el sentido del humor. Si me hacen reír, me tienen ganada”.

En su cuenta oficial de Instagram, la mujer ha decidido desprenderse de toda su ropa a pesar de que las temperaturas otoñales han vuelto a hacer acto de presencia en su país. En las imágenes se ve como la actriz posa completamente desnuda en una sugerente fotografía que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. En la instantánea, que fue realizada en Túnez el pasado mes de agosto por el fotógrafo Nico Bustos, Hiba oculta su rostro bajo una gorra y deja su cuerpo al descubierto.

La actriz presume de cuerpazo en su primer desnudo integral público. Muy sensual, Abouk posa sin ropa, con el único acompañamiento de una gorra en su cabeza, una gargantilla y un cigarrillo en los labios.

Los fanáticos y seguidores de la actriz se revolucionaron al ver las imágenes del bello cuerpo de está española que definitivamente seguirá batiendo récords en su carrera como actriz.