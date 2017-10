Santiago Maldonado Vs De Vido y Baratta: Choque de agendas electorales

La cuenta regresiva para el día de la elección legislativa en el país está terminando, sin embargo, el choque de agendas políticas en favor (y en contra) de las campañas de Gobierno y oposición atraviesan una fuerte disputa para mantenerse instaladas y así ganar (o no perder) votos.

La aparición del cuerpo de un hombre en el Río Chubut, y que todos aseguran es Santiago Maldonado, es sin duda un hecho trágico, sin embargo, sirve de "camapaña perfecta" para la oposoción del presidente Mauricio Macri. Esto es debido a que el caso del artesano de 28 años desaparecido hace 78 días, está caratulada como "desaparición forzada de personas" y las versiones apuntan como responsables a funcionarios de la Gendarmería Nacional, encubiertos posteriormente, por el Gobierno de la Nación.

Ante este hallazgo, la agenda electoral del Gobierno se cayó por completo y ahora luchan para poder instalar, a escasos días para que los argentinos eligan sus diputados, la noticia del pedido de desafuero y detención preventiva del ex Ministro de Planificación Julio De vido.

Hablar de los hechos de corrupción a los que estuvo sometido el país durante el gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y todo su gabinete, era la campaña ideal del Cambiemos para seguir sumando votos en una venidera elección que hasta último momento y según las encuestan, los dan como ganadores. A la sociedad le genera repudio que el dinero dispuesto para el crecimiento del país, se haya repartido en grandes porciones para un grupo minoritario de personas, que paradíjicamente aseguraban luchar contra la pobreza y hoy en día son multimillonarios.

Sin embargo, la aparición de este cuerpo, que todo indica que se trata de Santiago Maldonado, desfavorece y aminora la decisión judicial del juez federal Claudio Bonadio, quien pidió que uno de los hombres más allegados a la expresidente de la Nación quede detenido por corrupto.

Desde que se desapareció Maldonado, el Gobierno ha sido duramente cuestionado por la postura que han tenido en torno al caso, incluso, organismos internacionales han puesto la lupa en este caso, que hasta el momento se mantiene como una "desaparición forzada", caratula que fue sostenida además por la familia de Santiago, quienes aseguraron ayer a través de una rueda de prensa, que no pretenden ni quieren tener ningún tipo de comunicación con el Gobierno. "78 días después ya me parece un poco tarde", dijo Sergio Maldonado, hermano de la víctima.

Del mismo modo, mientras los procesos para descubrir si es o no el cadáver de Santiago Maldonado y cuales fueron las causas de su muerte se siguen atrasando y no no se sabrá hasta mañana (si acaso) si se trata del joven de 28 años, muchos medios, (a pedido del Gobierno y quienes seguramente atraviesan un clima de total preocupación), tratan de que la sociedad pueda ver por todas partes y por supuesto las redes sociales, (que ha sido fundamental para el oficialismo) como detenienen a quienes saquearon al país y la lucha contra la corrupción que están haciendo. Hasta hoy 19/10 sólo está detenido Roberto Baratta, ex número 2 del exministro de Planificación Julio De Vido, en un departamento del barrio porteño de Belgrano, por pedido del juez Claudio Bonadio, quien los investiga por supuestos sobreprecios en la importación de gas licuado.

Algunos analistas aseguran que, aunque el tema de Santiago Maldonado genera conmoción en la sociedad, el impacto en los resultados electorales no será modificado, y desde la Casa Rosada están confiados que ganaran las elecciones, pero que evidentemente, el hallazgo del cuerpo y de tratarse del artesano, abrirá una puerta de un camino largo hacia el descubrimiento de las causas de su muerte, que sin duda alguna profundizará la grieta.

En cuanto al pedido de desafuero de Julio De Vido, se debe esperar hasta la semana que viene para que la Cámara de Diputados decida cómo actuar. Con lo cual, la campaña seguirá, no sólo empañada con el misterio del cuerpo del Río Chubut y cómo murió, sino que tampoco se sabrá, sino hasta después de la contienda electoral, si los acusados de robar al Estado irán tras las rejas.

¿Qué dicen las encuestas?

Varias encuestadoras coinciden en que la tendencia electoral al parecer está definida y una diferencia de al menos 4 puntos separaría a los candidatos para las elecciones legislativas.

Como principal ganador estaría el partido político Cambiemos, con Esteban Bullrich y Gladys González a la cabeza. Seguidamente, se posiciona la expresidente y ahora candidata a senadora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner junto con Jorge Taiana. Después le siguen el partido 1pais de Sergio Massa y Cumplir de Florencio Randazzo.