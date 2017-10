La AFA le puso punto final a la derogación del artículo 225

Tal como ya se había anunciado hace algunos meses, la AFA finalmente resolvió este jueves (19/10) derogar definitivamente el famoso y polémico artículo 225 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino.

La decisión de la derogación había sido resuelta en julio pasado por el Comité Ejecutivo, pero se terminó de confirmar este mismo jueves en la Asamblea Ordinaria de AFA que se realizó en Ezeiza.

De esta manera, los clubes no podrán ampararse en él cuando tengan un futbolista convocado a una selección nacional, algo que había comenzado a fines de la década del '70. Sin embargo, en el último tiempo, el artículo fue aprovechado para sacar ventaja deportiva.

“Se desvirtuó. Muchas veces se extendía en el tiempo y en realidad era para favorecer a los que cedían sus jugadores a la Selección”, opinó Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al respecto.

Además, en la Asamblea, se aprobó el balance 2016/17, con un superávit de casi 100 millones de pesos. La cifra exacta, de 99.852.000 de pesos, se sustentó en el plan de regularización de deudas de los clubes con la entidad que rige al fútbol argentino y a la disminución de los préstamos de la casa madre hacia las instituciones.

En el ejercicio anterior, el déficit había sido de 223.492.307,15, lo que desembocó en la crisis institucional que obligó a la FIFA a enviar una Comisión Normalizadora, que tuvo a Armando Pérez como presidente.

“Desde que asumimos nos ha tocado aprobar dos balances. El primero dio un déficit importantísimo, pero hoy nos encontramos en un día diferente, un día histórico, y uno mismo como dirigente se siente totalmente diferente”, expresó el presidente de la AFA, en rueda de prensa, tras el cónclave, y afirmó que “se ha cambiado la imagen que tenía la dirigencia del fútbol de puertas hacia fuera”.

En el encuentro hubo un total de 37 asambleístas y seis ausentes (San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Newell's Old Boys, Unión, Vélez Sarsfield y Godoy Cruz). Tampoco estuvieron Daniel Angelici (vicepresidente primero de AFA), Víctor Blanco (secretario) y Alejandro Nadur (tesorero). Asimismo, se designó a tres miembros del Tribunal de Ética (Roberto Minguillón, Marcelo Vázquez y Pablo Barbieri) y dos de la Comisión de Apelaciones electorales (Gustavo Romano y Anselmo Oneto).

Durante el transcurso de la Asamblea se aprobaron los siguientes puntos detallados en el orden del día:

1º) Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los Estatutos de la AFA; aprobación del orden del día (art.30, apartado 2, incisos a y b, del Estatuto);

2º) Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes (art. 49º del Reglamento General);

Delegados designados:

Sr. Adrián Vairo (Presidente C.A.Brown)

Sr. Gabriel Grecco (Presidente C.A. Atlanta)

Sr. Horacio Tomassini (Presidente de la Liga Regional Obereña de Fútbol Oberá - Misiones).

3º) Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta (art. 30, apartado 2, inciso d, del Estatuto; y, art. 51º del Reglamento General);

Delegados designados:

Sr. Alfredo Chiodini (Vicepresidente 2º Club A. Racing Club)

Sr. Carlos Montaña (Vicepresidente 2º Club A. Independiente)

4º) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2017; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada precedentemente (art. 25, inciso h, del Estatuto) *

5º) Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2017 y el 30 de junio del año 2018 (art. 25, inciso i, del Estatuto).

6º) Elección de tres -3- integrantes del Tribunal de Etica (art. 25°, inc. d y art. 62°, apartado 1, inciso b, del Estatuto); y de un -1- integrante del Tribunal de Apelaciones (art. 25°, inc. d y art. 62°, apartado 1, inciso c, del Estatuto).

Cargos establecidos a raíz de la votación:

Integrantes del Tribunal de Ética: Norberto Minguillón, Marcelo Vázquez y Pablo Barbieri.

Integrantes del Tribunal Electoral: Gustavo César Romano y Anselmo Onetto

8º) Ratificación de la Derogación del art. 225º del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA (art. 25º, inciso a; y, art. 30º, apartado 2, inciso k, del Estatuto);

9°) Ratificación de la Reincorporación del Centro Social y Recreativo Español a la Primera Categoría "D" (art. 9°, apartado 1, y art. 10°, apartado 1, inciso e, del Estatuto);

10°) Ratificación de la Afiliación del Real Pilar F.C. a la Primera Categoría "D" (art. 9°, apartados 1 y 2; y art. 10°, apartado 1, inciso e y apartados 2 y 3; artículo 11º; y, art. 30º, apartado 2, inciso s, del Estatuto); y,

11°) Afiliación de la Liga del Ramal de Fútbol, con asiento en la localidad de San Pedro, Provincia de Jujuy (art. 9°, apartado 1, y art. 10°, apartado 1, inciso f, del Estatuto).

3)- *La Asociación del Fútbol Argentino ha logrado recuperar el signo positivo en su patrimonio. Pasando de un neto negativo al 30-06-2016 de $57.322.047,51 a un neto positivo al 30-06-2017 de $3.873.562, 97. Hoy, existe un superávit de 99,8 millones de pesos, teniendo en cuenta que existía un déficit de 223 millones. Se redujeron gastos en:

Funcionamiento: $15.000.000

Financieros: $135.000.000

Selecciones nacionales: $86.000.000