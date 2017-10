Sarlo: Cuando a Duhalde “le tiraron dos cadáveres” no se presentó a elecciones

En una entrevista publicada por la revista Playboy, la filósofa y ensayista Beatriz Sarlo analizó el caso Maldonado y el silencio del Gobierno nacional pero especialmente de Mauricio Macri. Sarlo atribuyó esa actitud a la tendencia de Cambiemos a estudiar cada paso sobre la base de las encuestas sin tener en cuenta la sensibilidad social ni la historia política reciente especialmente en el caso de desaparecidos. En esa línea, comparó la reacción del expresidente Eduardo Duhalde al producirse las muertes de Kosteki y Santillán que motivaron el adelantamiento de las elecciones y su decisión de no presentarse en esos comicios.

La ensayista se refirió a la desaparición de Maldonado pero también a la forma de comunicación del gobierno: "Me preocupa que haya políticos que no se hayan pronunciado al respecto: nosotros somos conscientes de que el Estado tiene que custodiar la inmunidad de todos los ciudadanos".

"Me preocupa que el Presidente de la Nación haya tenido solo una intervención fugaz en un pasillo oscuro. Se trata de una consciencia constitucional, ni de izquierda ni de derecha", cuestionó la filósofa sobre la reacción tardía y fría de Macri desde que el caso surgió hace más de dos meses.

Luego, Sarlo atacó la comunicación política del oficialismo y la influencia del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba en las campañas electorales: "No hace falta un algoritmo para prever que la palabra 'desaparecido' va a generar algo en la sociedad argentina. No desapareció la palabra 'desaparecido'. Como no desaparecen los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo: hasta los chicos de 20 años saben que eso es una marca de heroísmo. Entonces, para mandarme el feed de noticias de la mañana, los algoritmos son infalibles. Pero para decidir si la Presidente de la república tenía que haber estado en la estación de Once después del accidente, ¿necesitás un algoritmo? Para que un Jefe de Gobierno pueda continuar su carrera en la Ciudad de Buenos Aires, ¿tenía que estar en Cromañón? Sí. Eso no lo puede decidir el algoritmo, tenés que ir a dar la cara en la tragedia".

"La política tiene un momento que es el arte de la creatividad. Alfonsín vio algo diferente en 1983, vio que iba a tener apoyo social para el Juicio a las Juntas. Eso no lo hubiera podido determinar ningún algoritmo: el algoritmo es la repetición de lo siempre igual. ¿Quién hubiera previsto que Merkel le iba a marcar a Europa que tenía que recibir a los refugiados?", agregó la escritora.

Luego, hizo otra comparación de la historia política reciente: cuando el expresidente Eduardo Duhalde tuvo que afrontar los resultados de la represión en Avellaneda, en la que efectivos de la Policía Federal asesinaron a los manifestantes Emiliano Kosteki y Darío Santillán. Sarlo recordó: "cuando le tiraron dos cadáveres, lejos de callarse la boca como Macri, se fue al Parlamento para decir que no se presentaba en las elecciones y que las anticipa".