La grieta mapuche y la teoría de las 2 ambulancias

La primera versión la lanza el diario 'Clarín' con dos partes ferozmente enfrentadas dentro de la misma organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una de las cuales habría negociado con la Justicia Federal.

En efecto, intenta describir los hechos que habrían desembocado en "una "entrega" del cadáver del joven al juez Lleral de parte de los indígenas", que incluso éstos habrían avistado unos días atrás del operativo aunque algunos "habrían tenido la intención de mantener el secreto el hallazgo".

Según cuenta "una llamada telefónica de parte de un referente indígena, realizada entre el 6 y 7 de octubre, habría alertado al magistrado y la fiscal indicándoles la aparición de un cuerpo río arriba.

El autor de esa comunicación pertenecería al grupo de Fernando Jones Huala, hermano del lonko Facundo. Fernando, junto con Soraya Guitart y Andrea Millañanco -pareja del cacique- componen un sector del RAM.

La organización atraviesa una crisis producto del encarcelamiento de su fundador, el lonko Jones Huala, han relatado quienes conocen la trama.

(...)

El sector negociador apuntalaba a la idea de no sacar rédito del hallazgo para beneficiar la imagen del cacique detenido, mientras que los radicalizados esperaban asegurarse, mediante un acuerdo con la Justicia, que Cushamen se asegurara quedar libre de posteriores intervenciones de Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial o Federal.

El 15 de octubre, Adriana Baigorria, Fernando Jones Huala, Andrea Millañanco y Alejandro Morales Godoy cruzaron hacia Chile a las 9.30 por el paso de Cardenal Samoré. Volvieron el 17 de octubre de apuro cuando se enteraron que el juez inspeccionaba el río Chubut".

Supuestamente, habrían cruzados por pasos no legales otros integrantes de este sector más virulento, por lo que aprovechando esta ausencia "el sector mapuche más moderado habría decidido dar a conocer al juez que habían visto el cuerpo y llamar en la madrugada del 17 de octubre al juez Lleral con un mensaje perentorio: “Tiene que ser hoy”."

Hay una contradicción en la versión, cuando afirma en la nota que "Fernando, por su lado, permanecía en el predio", cuando unas líneas antes afirmaba que fue uno de los que cruzó legalmente la frontera.

Continúa diciendo que "una vez que el cuerpo quedó envuelto en un plástico para su preservación y que el juez Lleral se dirigía hacia la salida, llegaron intempestivamente los mapuches que habían estado ausentes" y que entonces "el quiebre dentro del RAM quedó como nunca antes en evidencia".

En efecto, aclara que el juez Lleral "tenía la intención de regresar al otro día a Cushamen para tomar muestras de las orillas del río en la zona en que apareció el cadáver, pero tuvo que retroceder ante la tajante negativa de la gente del RAM".

El sitio ' La Política Online' abonaría esta teoría, en parte, cuando habla de los "mapuches que trabajan para Benetton". Consultaron con al vocera de la Pu Lof que, primero aclara que "no entienden quién pudo ser capaz de plantar un cuerpo 80 días después.

-No está en nuestro rakizuam (conocimiento ancestral) mapuche llegar a una situación tan extrema."

Insiste en que si bien no hacen denuncias públicas, "apuntan tanto a los puesteros de Benetton como a mapuches que trabajan para la compañía. Por yanacona se conoce a los mapuches traidores".

Agrega que Andrea Millañanco asegura que los accesos a Pu Lof para plantar el cuerpo no fueron por el ingreso por ruta 40 que sale en la televisión: "Hay accesos del otro lado del río, que rastrillaron más de 300 efectivos, territorio del cual tienen mucho conocimiento los puesteros de la compañía de Benetton. Ellos saben cuáles son los pasos, las entradas del otro lado del río. Así que no cualquiera puede acceder del otro lado del territorio. Es gente con conocimiento, como así también sucedió con la quema de las casas del otro lado de la Vuelta del Río. No es cualquier persona, es alguien que sabía específicamente cómo llegar desde diferentes lugares".

La vocera de los mapuches repite igual antes de terminar: "Nosotros vamos a seguir sosteniendo que a Santiago se lo llevó Gendarmería".

Una de las grandes intrigas de la teoría de que los mapuches habrían plantado el cuerpo es cómo lo habrían conservado. En ese marco, 'Página/12' que tuvo acceso al expediente publica hoy una nota sobre la una de las dos ambulancias que estuvieron en el lugar de la desaparición de Santiago Maldonado y que nunca fue peritada. Como tampoco se explican los más de 400 kilómetros que recorrió un gendarme en una camioneta Amarok:

"El área de inteligencia informó la utilización de dos ambulancias durante la represión del 1 de agosto. En una de ellas se trasladó Ernesto Yañez por el golpe que recibió en su cabeza. De la otra no se conocen sus movimientos. Una de las ambulancias utilizadas fue un vehículo tipo Traffic cuyo código de registro interno es NIGN 19518.

La testigo Adriana Baigorria declaró que observó el paso de una ambulancia seguida por un vehículo sin identificación, en dirección hacia Esquel. ¿Por qué hubo al menos una ambulancia que no fue peritada? ¿Y por qué no se informó oficialmente de la participación en el operativo de los dos vehículos?".