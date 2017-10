Milagro Sala: "Así no quiero seguir viviendo"

"Así no quiero seguir viviendo", sintetizó este viernes (20/10) Milagro Sala en diálogo telefónico desde el penal de Alto Comedero con Víctor Hugo Morales, y contó que "hace más de 20 días que pido la internación, porque me siento mal de salud". "Me prohíben que me cure", dijo, al explicar por qué se provocó una "autolesión" tras ser notificada del rechazo al pedido de internación en una clínica privada.



"Es inuhumano lo que están haciendo conmigo. Anoche me lesioné feo, me hicieron cinco puntos por fuera y cuatro por dentro. No me siento nada bien", dijo Sala.



La dirigente se solidarizó con su compañera Mirta "Shakira" Guerrero, quien intentó suicidarse, ahorcándose con una toalla en Alto Comedero. "Tuvieron que llevarla al hospital para revivirla. La estamos pasando muy mal por el hostigamiento que recibimos de la Justicia", afirmó Sala.



"Que alguien venga y que intervenga por mí y por mis compañeras. No puedo encontrar el camino, por eso hice eso ayer. Esto es el comienzo de lo que voy a hacer, porque yo así no quiero seguir viviendo", confesó Sala.