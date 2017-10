Cuando Maradona era un "pollito mojado"

El 20/10/1976, Diego Armando Maradona debutó en 1ra. División, un producto del 'semillero' que tenían los Bichos Colorados.

Con 15 años de edad (el 30/10/1976 cumpliría 16), Maradona ingresó al campo de juego con la camiseta número 16 en el 2do. tiempo de Argentinos Juniors vs. Talleres de Córdoba, en reemplazo de Rubén Aníbal Giacobetti:

> "Jugábamos contra el gran Talleres de Córdoba de Valencia, Alderete, Ocaño, Oviedo, un equipazo que llenaba en todos lados. La Paternal estaba copada por los cordobeses cuando llegué".

> "Ya en el partido, Montes dijo 'prepárese, nene', porque perdíamos 1-0. Cuando tiró eso, pensé '¿me lo habrá dicho a mí?'. Miré alrededor y no había muchos nenes, era yo. Y me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos, no más. Y me dijo 'venga'. Y entré por Giacobetti”.

Maradona ingresó y la primera pelota que tocó fue para hacerle un caño a un jugador rival: al ya fallecido Juan Domingo Patricio Cabrera, alias 'el Coya' (un tumor cerebral se lo llevó en 2007 cuando trabajaba como chofer de taxi en la ciudad de Salta).

En cuanto a Maradona, pocos meses después, en febrero de 1977, debutó en la selección argentina que entrenaba César Luis Menotti, sin embargo, no fue convocado para el Mundial de 1978 porque Menotti consideró que el 10 era para Mario Kempes.

20 de octubre de 1976 - Maradona debuta (19



20 de octubre de 1976 - Maradona debuta (2)



20 de octubre de 1976 - Maradona debuta (3)



Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors (1976-1980)



Informe Robinson: Maradona, los Años Felices



Documental de la historia de Diego Maradona



El periodista Miguel Ángel Bertolotto cubrió aquel encuentro para Clarín: “De Clarín fui el único que vi el debut de Maradona. Sin saberlo, aquel partido fue un hito en mi carrera. Yo tenía 22 años y recuerdo que era un día laboral y me mandaron a mí porque a ese tipo de partidos enviaban a los redactores más nuevos para que nos vayamos fogueando Los periodistas más importantes (Jorge Azcarate, Jorge Ruprecht, Alberto Fernandez, Horacio Pagani, Juan De Biase) no iban a ir a un partido que no era trascendente. No conocía a Diego personalmente, pero tenía una idea que en Argentinos Juniors había un chico que la rompía. Lo que sí recuerdo es haberlo visto cuando hacía jueguitos en algún intervalo de los partidos, pero era un recuerdo medio difuso. Ese día llegué a la cancha y entre los hinchas de Argentinos ya se corría la bola que él iba a debutar, porque estaba en el banco. Además, estaba llena la cancha, que no era muy grande, pero me animo a decir que veinte lucas de tipos había. Era un miércoles, el día era lindo, de primavera y había entre los hinchas, gente que quería ver a Diego. Ya había algunos que le venían pidiendo al técnico (Juan Carlos) Montes que lo ponga. Lo que también pasó fue que Talleres venía bien, arrimaba en la punta y tenía un muy buen equipo. Diego arranca en el banco con el número 16 en la espalda. Talleres hace el gol rápido, mas o menos a los veinte minutos y entonces la impaciencia del hincha de Argentinos Juniors crece. Cuando vuelven los equipos para jugar el segundo tiempo, ya estaba Diego en la cancha. Ganó Talleres, pero Diego hizo algunas jugadas bárbaras, como el caño que le mete a Cabrera. Después escribí la nota y hablé de Diego. (...) Lo que recuerdo con mucha evidencia, tal vez mucho más que el caño a Cabrera, es verlo a él en el vestuario (...) como un pollito mojado, en un rinconcito del viejo vestuario de aquella cancha. Porque yo fui a verlo y estaba en el último rincón, hablaba apenitas y estaba rodeado de periodistas, que como mucho, éramos siete u ocho, porque era otra época y en ese entonces no había muchos periodistas. El gran imán para nosotros era su edad y toda la bola que ya se venía generando en torno a él”.

También estuvo presente en el partido, por El Gráfico, Ernesto Cherquis Bialo, quien recordó: “No había ninguna razón para que vaya toda la plana mayor de la redacción un miércoles por la tarde a un partido de Argentinos Juniors, sino fuera porque iba a debutar Maradona. Entonces mandamos a averiguar si Montes lo iba a meter, pero el técnico no se quiso comprometer oficialmente. Dijo que según como venía el resultado del partido, por lo menos un tiempo lo iba a poner. Cerramos la redacción temprano y fuimos. Realmente no recuerdo todos los que estábamos, pero nos sacaron una foto que después la revista publicó. Estábamos Héctor Vega Onesime, Osvalo Orcasitas, Lucho Hernández, que hacía tenis pero era futbolero hincha de River, Horacito del Prado, mi hijo y yo. Nos preguntábamos todos si lo iba a poner, porque habíamos mandado dos fotógrafos. Finalmente lo puso. La primera jugada fue un caño a Cabrera. Un crack; había nacido una estrella”.

Horacio del Prado, redactor de la revista Goles, recordó: “La nota del debut fue una pelea que yo le gané a Aldo Proietto, que en ese momento dirigía la revista Goles. Más de un mes antes, Cyterspiler me venía avisando que faltaba poco para el debut, que le de bola al pibe, que prometía y que no me iba a arrepentir. Jorge le daba una manija impresionante a Diego con los periodistas y todo resultaba muy simpático, porque eran dos chicos. Proietto no quería darme páginas para ese partido, pero yo le insistí y al final me dejó escribir dos. Titulé la nota “El más junior de los Argentinos” y El Gráfico no hizo ninguna, sólo pusieron el comentario del partido firmado por Onesime. Ellos no la supieron ver y eso, con los años, me dio un poco de orgullo. En ese entonces la competencia entre nosotros y ellos era feroz, porque Goles y El Gráfico eran las dos revistas más importantes sobre fútbol. La nuestra era de un tono mucho más popular, mientras que El Gráfico tenía ese toque elitista y de mucha calidad que siempre lo caracterizó, con grandes notas y fotos espectaculares. Lo nuestro, desde Goles, era como mojarles la oreja”.

Maradona tendría su consagración en el Mundial Juvenil en Japón (1987).

Luego la Copa Mundial de Fútbol de 1982, el Mundial de México (1986), cuando ganó la Copa FIFA; el Mundial de Italia (1990), cuando fue subcampeón de FIFA; y el Mundial de USA (1994), cuando lo descalificaron por doping.

En el interín, ganó en 1987 con el Nápoli el 1er. scudetto de la institución y la Copa de Italia. Luego, con el tridente MaGiCa (Maradona, Giordano y Careca) fue subcampeón del scudetto (hubo acusaciones de venta de partidos para que 'campeonara' el Milan) pero ganaron la Copa UEFA. Y en la temporada 1989/90 otra vez el scudetto y la Supercopa de Italia.

Hoy día, Maradona es el director técnico de Al Fujairah, de la 2da. División de Emiratos Árabes Unidos, acompañado por Luis Islas y Héctor Enrique, ex compañeros de México 1986.