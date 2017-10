Periodistas de diversos medios repudian el "apriete" en RNA Córdoba

Periodistas reconocidos de diversos medios de comunicación expresaron este viernes (20/10) su repudio a lo que ocurrió en Radio Nacional Córdoba, cuando su director, Orestes Lucero, salió al aire para 'retar' a la periodista Fabiana Bringas por entrevistar a la madre de Jones Huala.

La mayoría de estos profesionales opinaron que se trató de un "apriete" y expresaron su rechazo a este tipo de actitudes. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), en tanto, reclamaron "la dimisión de Orestes Lucero".

Repudiable 100% https://t.co/FpvnNSIYze

— Florencia (@fetcheves) 20 de octubre de 2017

Me alegra ver a todos mis compañeros de @NacionalAM870 repudiando el lamentable apriete a una periodista x parte del director en RN Córdoba. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 20 de octubre de 2017

Por favor no dejen de compartir esto: director de Radio Nacional Córdoba censuró AL AIRE a periodista por el caso Maldonado. ¿Dónde vivimos? pic.twitter.com/J9XaMoliIs — Juan Amorín (@juan_amorin) 20 de octubre de 2017

El apriete al aire del director de Radio Nacional Córdoba a la colega es vergonzoso. No puede pasar, y menos en un medio estatal. — esteban rafele (@estebanrafele) 20 de octubre de 2017

El jefe de radio @NacionalCordoba Orestes Lucero censura en vivo a la periodista Luciana Bringas. Argentina, 2017. https://t.co/2ErVOnYXur — Alejandro Bercovich (@aleberco) 20 de octubre de 2017

El Jefe muchas veces tiene que llamar la atención a sus empleados. Pero debe ser muy cuidadoso y reservado.

Pasa en todas las redacciones, pero no pasa de una simple discusión de criterios.

Avisenle al Director de Radio Nacional Córdoba. — José Luis Lamanna (@LamannaJoseLuis) 20 de octubre de 2017

Cuánto le queda en el cargo al director de Radio Nacional Córdoba? Llega a las elecciones? — Fernando Soriano (@ferosoriano) 20 de octubre de 2017

"Si no la encuentra a la ministra, no la saca" a la nota. Burdo apriete del director de Radio Nacional Córdoba: https://t.co/Th3yKFwozv pic.twitter.com/lUz55dA5Vr — Martiniano Nemirovsc (@martinianon) 20 de octubre de 2017

# SiPreBA exige la renuncia del director de Radio Nacional Córdoba

Comunicado:

"El Sindicato de Prensa de Buenos Aires rechaza el apriete y reclama la dimisión de Orestes Lucero, quien ejerció abuso de autoridad al “reprender” al aire a la periodista de LRA 6, Fabiana Bringas, por ejercer su derecho a la libre expresión. Asimismo, solicita garantías para la continuidad laboral de la compañera.

El funcionario en nombre de la Democracia, no solo estigmatiza como 'periodismo militante' el trabajo de la colega sino que involutariamente demuestra ser él un militante al servicio de un relato que no admite cuestionamiento como el accionar lamentable del gobierno frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y le ordena: '-si no encuentra a la ministra, no saca a nadie'.

¿Es este el periodismo pluralista y sin censura que prometía el actual gobierno al asumir?

El funcionario insulta no solo a la periodista sino a la entrevistada por ser la madre de un procesado. ¿Es eso delito? ¿No merece ser escuchada?

Además recordemos que la inocencia de Jones Huala es defendida a nivel internacional por un gran número de organismos de derechos humanos que piden su desprocesamiento. ¿Orestes Lucero ya lo condenó?

En las declaraciones que son más que elocuentes de autoritarismo militante del funcionario PRO, que se demuestra como un capataz de estancia de la década del Treinta, Orestes Lucero cita en su despacho a la compañera en lo que parece ser la antesala de un seguro despido.

Ante la amenaza de despido de la compañera, en lo que es un fragrante acto de censura, la comisión interna de este sindicato en Radio Nacional Buenos Aires declaró el estado de alerta y se pone a disposición de lo que decida la asamblea de LRA 6 Radio Nacional Córdoba.

Este Sindicato entiende que la permanencia de Orestesa Lucero como director de Radio Nacional Córdoba está reñida con el respeto por el pluralismo y la libertad de prensa que debe cacacterizar a los medios públicos, tal el compromiso asumido por esta gestión cuando asumió.

La estigmatización de la compañera Fabiana Bringas a quien se acusa de priodista militante por realizar un inobjetable reportaje a María Isabel Huala, a quien el funcionario califica como la madre de un delinuente, constituye una nueva estigmatización, esta vez a la reporteada que por ser familiar de un procesado (para muchos injustamente) no deberia tener derecho a expresarse.

El funcionario, además, se equivoca al entender que la desapricion forzada de Santiago Maldonado es un suceso pasible de no ser tratado por regir la denominada 'veda electoral'.

El SiPreBA exige el cese de las apretadas de los funcionarios sobre las y los trabajadores de los medios públicos, ratifica su defensa incondicional de la Libertad de prensa y reclama el inmediato apartamiento de sus funciones del cuestionado Orestes Lucero".