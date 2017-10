La ex de Luppi: "No tengo plata para que su hijo viaje al velorio"

Federico Luppi falleció a los 81 años hoy 20/10 por la mañana, mientras se encontraba internado en la Fundación Favaloro. Su ex mujer, Brenda Accinelli, con quien tuvo a Leonardo, habló sobre el actor y la situación que está viviendo junto a su hijo de 18 años.

“Tengo sentimientos encontrados por mi hijo porque no llegó a conocerlo. Se lo comuniqué hoy cuando recibí el mensaje de la abogada”, dijo Accinelli en diálogo con Intrusos (América).“(Mi hijo) Me dijo ‘murió y no terminó de pagar lo que debe’”, agregó.

Luppi conoció a su hijo cuando apenas tenía 4 meses, y Accinelli explicó que Leonardo intentó hablar una sola vez por teléfono con el actor, pero Luppi lo insultó. Sin embargo, sí tuvo contacto telefónico con Marcela, una de sus hermanas.

“Realmente lo quise, me enamoré. Después vinieron las complicaciones, el odio, las agresiones verbales hacia mí y mi hijo”, contó su ex sobre la relación con el actor.

Además explicó que no puede viajar al velorio por problemas económicos, motivo que siempre la enfrentó a Luppi: “No tengo para pagarle el pasaje, desde mayo Luppi nunca me pasó un peso, estamos con mis ingresos nada más. Hay una retención judicial que le obliga a SAGAI - Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes- a retener los derechos por reproducción de imagen”.

“Ya lo lloré, no sé si por su muerte, sino porque mi hijo no pudo conocerlo y por el año que viví con él”, agregó. “En enero del ‘99 me dejó en Aeroparque y nunca más lo vi. Fue cuando quedé embarazada. Él se enteró después. Su reacción fue un tanto violenta, por teléfono. Estuve mucho tiempo sin saber dónde estaba”, concluyó.

Accinelli nunca mantuvo una buena relación con Luppi, ya que ella reclamaba que el actor reconozca a su hijo y también dinero para ayudarla a mantenerlo. "Yo no tengo problema. Mi hijo está dispuesto a conocerlo y yo estaría dispuesta a viajar, pero que sea un encuentro entre ellos dos solos. Se lo llevo, se lo dejo y que pase lo que pase. Los problemas entre nosotros son cosas nuestras. Yo estoy sola y estoy tranquila. Espero que sea un buen encuentro, que Leo logre ablandar a su padre. Yo creo que lo va a terminar conquistando. Lo tenemos que apurar un poco porque ya no es un chiquilín", había declarado Accinelli en 2014.