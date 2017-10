Es Santiago Maldonado y no tenía lesiones en su cuerpo, confirmó el juez

Luego de que este viernes 20/10 una veintena de peritos iniciara la autopsia, Sergio Maldonado confirmó que el cuerpo encontrado en el río Chubut es de su hermano, que estaba desaparecido desde el pasado 01/08.

"A partir de ahora le vamos a pedir que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos esta más tranquilos", reclamó Sergio, hermano del joven platense Santiago.

Él subrayó que "esto no quita que el responsable es Gendarmería" y aseguró que seguirán "investigando".

"Recién se va a empezar a peritar, a partir de ahora empieza la autopsia y en unos días va a estar el resultado final", indicó.

"Hipócrita y basura"

Sergio Maldonado negó que haya hablado telefónicamente con el ministro de Justicia, German Garavano, y acusó al Gobierno de utilizar el caso "para hacer campaña".

"No hablo conmigo. No se puede ser tan hipócrita y basura y usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones. Dicen que se solidarizan cuando no estamos para responder llamados. Hay un limite para todo", sostuvo el hombre en declaraciones al canal TN.

Sergio señaló además que durante toda la jornada recibió a su teléfono celular cientos de llamados con insultos, por los que responsabilizó al oficialismo, y agregó respecto al presidente Mauricio Macri: "La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron".

"Garavano no habló conmigo. Me llamó por Whatsapp y tenía el teléfono en modo avión porque no quería hablar con nadie y le dije: ´Te agradezco, no tengo ganas de hablar´. Es un mentiroso y no paran de tirar basura", completó.

Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, había afirmado que el presidente Mauricio Macri "se comunicó con la madre" del joven Santiago Maldonado.

"Se comunicó con la madre de Santiago, le transmitió las condolencias", informó el funcionario nacional, quien también afirmó que se contactó con el hermano mayor del fallecido, Sergio Maldonado.

"Hay que ser muy cuidadosos y esperar que la investigación prosiga. Lo importante es saber lo que pasó con Santiago y en esto la Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias, ver realmente si hubo intervención de terceras personas, de qué forma, si no la hubo", manifestó.

Y agregó: "Sea quien sea el responsable, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Tiene que pagar las consecuencias. Esa es la línea del Gobierno".

Sin lesiones

El juez de la causa Gustavo Lleral confirmó, tras la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, que con la pericia "se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo" del joven artesano.

"Gracias a la pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, todos lo peritos estuvieron de acuerdo", afirmó el magistrado en declaraciones a la prensa al retirarse de la morgue donde se realizó la autopsia del cuerpo de Maldonado durante más de 12 horas.

A su vez, Lleral indicó que aún debe determinarse "la causa de la muerte" de Maldonado, para lo que habrá que "esperar los resultados complementarios de las muestras que se toman en estos casos", los cuales -calculó- se conocerían dentro de "más de dos semanas".

El juez además detalló que la identificación del cuerpo se produjo por el reconocimiento de la familia pero también por los rastros de las "muestras capilares".

Por otro lado, indicó que de la autopsia participaron más de 55 personas en la sala, entre ellas peritos de parte y veedores.

El comunicado de la familia en Facebook:



"El cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago.

La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener Justicia.

Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago: este dolor no sabe de palabras.

Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda.

Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del Juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes.

A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por Justicia, con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la Verdad y lograr Justicia.

La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto.

Por Santiago, por nosotros

Fanáticos MM

Delirante lo que escriben en Twitter y Facebook algunos simpatizantes fanáticos de Mauricio Macri o bien son trolls del aparato paragubernamental de prensa. No le hacen un fravor a Macri con esas expresiones sino todo lo contrario y demuestran que no hay interés en Cambiemos en salir de la grieta sino en mantenerla como herramienta de gobierno.

Es lo más complicado de todo este tema.

Por ejemplo:

Es Santiago y les confirmo que no tiene orificios de bala. Los mapuches lo tenían enterrado y plantaron el cuerpo. Guarden este tuit. — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 20 de octubre de 2017

Es Santiago y ESTE ES MAURICIO pic.twitter.com/60JqTYTP8b — Pepitonguito™ (@PEPITONGUITO) 20 de octubre de 2017

El hermano acaba de confirmar que el cadáver es Santiago Maldonado.

Cambia la caratula de Desaparición Forzada.

Fiummm! — King of Peronia (@PeroniaRepublic) 20 de octubre de 2017

Reconocen q es Santiago por los tatuajes.

Bien.

Ahora falta q reconozcan q los de la Ram no son los niños del coro. — Dalcres (@Dalcres1) 20 de octubre de 2017

Es Santiago, el que tenia forros en el bolsillo y andaba de gaucho, con la mujer de un "amigo" RAM que está en cana por terrorismo. — Pichón de tigre. (@patriciodm81) 20 de octubre de 2017