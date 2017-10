Del 'Gran Chasco' a la llamada 'Gran Esperanza'

Durante la primera mitad del siglo 19 ocurrió un despertar de inquietudes religiosas como consecuencia de la inestabilidad político-social que ocurrió en la sucesión de las Guerras Napoleónicas (en conjunto, el casi continuado período de guerras comprendido entre el 20/04/1792 y el 20/11/1815 es llamado con frecuencia La Gran Guerra Francesa o La Gran Guerra.

Una característica de aquel reavivamiento fue el estudio de las profecías bíblicas por un grupo interdenominacional de cristianos protestantes: bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopales, congregacionalistas y Discípulos de Cristo.

Ellos llegaron a la conclusión de que acontecimientos como

> el Terremoto de Lisboa (1755),

> el Día Oscuro de Nueva Inglaterra (1780) y

> la lluvia de meteoros (1833),

eran señales del inminente retorno del Cristo.

¿Qué es el cristianismo? Es cierto que​ es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, el hijo de Dios y el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó al 3er. día.

Sin embargo, esta es una definición incompleta de cristianismo.

Una gran expectativa: el cumplimiento de los 2.300 días



3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento finalizan revelando acontecimientos muy importantes que definen a los seguidores del Cristo:

> Mateo concluye así (28:19 y 20):

"Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén."

> Marcos finaliza de la siguiente manera (16:19 y 20):

"Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.

Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén."

> Lucas (14:51 al 52):

"Y aconteció que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo.

Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;

y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén."

Y Hechos de los Apóstoles comienza con una descripción muy vibrante (1:4 al 11):

"Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.

Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días después de estos.

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad;

pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra.

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco,

los que también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo."

Para unos es toda una fábula pero para otros no. En cualquier caso, define a los cristianos. Lo cierto es que en el Nuevo Testamento se considera que cristianos son aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús, buscan discípulos y esperan su regreso para concluir el conflicto que comenzó con la rebelión de Lucifer.

En aquellos años del siglo 19, el interés profético fue estimulado por los estudios apocalípticos del físico inglés Isaac Newton y por la obra 'La venida del Mesías en gloria y majestad' del sacerdote jesuita chileno Manuel Lacunza.

Uno de los creyentes más entusiastas fue William Miller, un granjero bautista de Nueva York, quien en 1818, tras 2 años de intenso estudio de las profecías bíblicas, llegó a la conclusión —basándose en textos tales como Daniel 8, y aplicando el principio de que 1 día profético equivale a 1 año calendario— que Jesucristo regresaría alrededor del año 1843.

Daniel

Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes príncipes de Judá llevados en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, luego de destruir el templo de Jerusalen.

El Libro de Daniel



Si bien los judíos no consideran a Daniel un profeta, sus escritos resultan en profecías muy importantes para el relato bíblico.

Por ejemplo, el libro de Daniel concluye (12:9 al 13) con la siguiente profecía:

"Y dijo: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.

Muchos serán purificados, y emblanquecidos y refinados; pero los malvados actuarán con maldad, y ninguno de los malvados entenderá, pero entenderán los entendidos.

Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.

Bienaventurado el que espere y llegue hasta mil trescientos treinta y cinco días.

Mas tú, sigue hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días."

En el caso de Daniel 8:14 se afirma:

"Y él me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado."

En 1831, Miller comenzó a difundir sus ideas, consideró un conjunto de 14 reglas para la interpretación de la Biblia, y atrajo a unas 50.000 personas en USA, de distintas confesiones religiosas, muchos de los cuales fueron expulsados de sus iglesias al adherirse al millerismo.

Por ejemplo, Joshua V. Himes,​ pastor bautista, editor de las revistas 'Signs of the Times' y 'The Midnight Cry', y de numerosos folletos.

Miller y sus asociados consideraron: “Así como el primer advenimiento de Jesucristo fue predicho en Daniel 9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel 8:14 que afirma: ‘Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado’ (Daniel 8:14). Ya que la Tierra debe ser el ‘santuario’ a ser ‘purificado’, comenzando en 457 a.C., la profecía de los 2.300 días/años culminaría alrededor de 1843-1844."

Miller y Himes concluyeron que Jesús regresaría entre el 21/03/1843 y el 21/03/1844.

Más tarde, uno de sus ayudantes, Samuel Snow, escribió un texto que reconsideraba la fecha en base al calendario ritual judío: el 21/03/1844 equivale a nuestro 22/10/1844.

El Gran Chasco del 22 de Octubre de 1844



Miller consideró que las 2.300 tardes y mañanas mencionadas en el Libro de Daniel (8:14) eran años considerando diferentes textos y pasajes de la Biblia:

> Levítico (25:8): "Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años".

> Números (14:34): "Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo".

> Ezequiel (4:6): "Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado".

En el Libro de Daniel (9:25) se explica que esos 2300 años comenzaron cuando los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaron a Jerusalén a restaurarla y redificarla. Esto a partir del decreto dado por el rey Artajerjes en el año 538/ 537 a. C. Que se hace efectivo hasta el 457 a. C.

Miles de creyentes aguardaron con paciencia y fervor hasta la medianoche del día identificado en la profecía. Pero Jesús no vino, dejándolos profundamente decepcionados. Fue el Gran Chasco. Miles de seguidores abandonaron el movimiento.

La realidad los forzó a admitir la existencia de algún error en la interpretación de la profecía del profeta Daniel.

Un grupo remanente concluyó que esa fecha, en verdad, indicaba el inicio del juicio investigador que sellará a quienes lo aceptaron como su Salvador personal. En términos bíblicos, el pase de Jesús (considerando la estructura del tabernáculo dictado por Dios a Moisés y luego replicado por Salomón en el templo destruido en la niñez de Daniel) del «lugar santo» al «lugar santísimo», y al concluir este juicio, Jesucristo volvería a la Tierra.

Hiram Edson, un cristiano metodista, dijo tener una visión el 23/10/1844 en la que comprendió que "la purificación del santuario" significa que Jesús se estaba moviendo desde el lugar santo a la Lugar Santísimo.

Edson comenzó a estudiar la Biblia con O. R. L. Báculo y Franklin B. Hahn, originando el movimiento adventista que, con aportes de Joseph Bates, James White y Ellen Harmon, devino en la Iglesia Adventista del 7mo. Día.