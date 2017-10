Pensamiento de una muerte evitable (y video + audio)

Pienso que las leyes están para ser cumplidas. Que los procedimientos y protocolos están para ser respetados. Que todos tenemos la obligación de enfrentar con la verdad, la ética y la moral a la mentira, a la opereta, a las palabras impulsadas por el odio, a la injusticia.

Sin embargo, parece que en todos los bandos los grises se destacan. Es el mismo gris visto desde diferentes ojos tamizados por ideologías, o simplemente por conveniencias conscientes o inconscientes por nula reflexión.

Intento observar los hechos, interpretarlos, comprenderlos, desmenuzarlos, armarlos y desarmarlos como rompecabezas en la búsqueda de encajar cada ficha en el lugar correcto, todo empapado en la medular necesidad de ver la luz en torno a una muerte evitable. Una muerte tan estúpida como grave; usada, desgastada, ultrajada por muchos y respetada por pocos.

La muerte de Santiago Maldonado no debe ser en vano, debe dejarnos una enseñanza a todos: al gobierno, a la oposición, a los mapuches combativos y a los no combativos, a los organismos de DDHH, a los jueces mediocres y a los que no son mediocres, a quienes tienen el deber de dirigir políticamente a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales pero también a los que deben hacer respetar las leyes vigentes que dan marco legal a nuestras fronteras.

--------------

Santiago Maldonado tatuando en La Paloma



El video lo hizo Adriana Monzeglio, vecina del lugar, en la explanada del Club Social en el año 2014. Maldonado, a quien apodaban "el Brujo", tatúa a Andrés, vecino de Punta Rubia. Se alojaba en casa de vecinos, y lo recuerdan como "un joven muy respetuoso y un excelente dibujante".

Audio de la novia de Santiago Maldonado



--------------

Me viene a le mente, tal vez desde mi corazón, una sola conclusión: si se hubiera cumplido la ley, si se hubieran respetados protocolos; si las acciones políticas de todos los sectores, incluso la del gobierno y la de los mapuches hubieran sido realizadas dentro del Derecho, hoy no habría un cadáver de un joven idealista en la mesa de una morgue rodeado de medio centenar de profesionales forenses y veedores en un intento utópico de garantizar que las conclusiones satisfagan a todos.

La verdad de las verdades es que nunca tuvo que haber un Santiago Maldonado muerto, y los instrumentos para preservar su vida existen, pero en todos los bandos, en mayor o en menor medida, son sólo palabras escritas que están para violarlas. Si el gran Gabo García Márquez viviera seguramente ésta sería su Segunda Crónica de una Muerte Anunciada.

Todos tenemos culpa, incluso yo, Roberto Anselmino.