Rodríguez Larreta: "hay alta presencia de autoridades de mesa"

Exactamente a las 9:15 de este soleado domingo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ejerció como ciudadano su voto en la Facultad de Derecho, el lugar donde recurrentemente va a las elecciones.



"Todo está absolutamente tranquilo. Abrieron todas las mesas para que la gente se acerque a votar y tenemos una alta presencia de autoridades de mesa".



"Es temprano y está fresco. Dicen que el clima mejorará y tenemos un día de sol", dijo el gobernador acerca de la escasa cantidad de gente que ha esa hora estaba votando. Por otra parte, Larreta afirmó que siempre alienta a que los ciudadnos vayan a votar, ya que eso es lo que corresponde hacer. "Que la gente venga, que no habrá problemas", finalizó el Jefe de Gobierno.



Un pequeño grupo de colaboradores acompañaron a Larreta a efectuar su voto. El político decició hablar en la calle con la prensa para que no haya una gran aglomeración de personas cerca de la mesa de votación.



"Es un día de fiesta para la Democracia y lo tenemos que celebrar votando. Todavía no hablé con Macri", reconoció luego.







El caso Maldonado no podía faltar dentro de una de las preguntas efectuadas por los periodistas. Ante dicha pregunta de si el caso de Santiago Maldonado podría tener alguna incidencia sobre el resultado electoral, Larreta dijo:"Que la gente se acerque a votar. Siempre vamos a repudiar la violencia y las agresiones", reflexionó ante la insistencia de los periodistas, que le preguntaron sobre reclamos que sufrió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."



Luego de finalizar su diálogo el Jefe de Gobierno contó que su jornada continuará con un almuerzo con la familiar para luego dirigirse a las 19 hacia Costa Salguero como lo hace siempre el día de las votaciones.



Por su parte, Elisa Carrió decidió no concurrir al tradicional desayuno que se efectúa entre los funcionarios del PRO en el tradicional Café Tortoni. "Carrió no estaba en el desayuno porque vive lejos. En las PASO tampoco vino", afirmó Larreta.