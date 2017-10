D'Elía le exigió autocrítica a Cristina y el fin de la hegemonía de La Cámpora

Luis D´Elía tuvo una semana complicada con la indagatoria en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA donde esperaba quedar detenido. Antes, pasó el mal trago de ser ‘vetado’ del acto de cierre de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing. Él contó que el pedido se lo hizo personalmente el extitular de la AFI de Cristina, Oscar Parrilli: "Recién me pidió el Dr Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing porque consideran "los jefes" que yo soy 'piantavotos'", escribió en su cuenta personal de Twitter.

En las PASO, tampoco se le permitió a D’Elía integrar las listas de Unidad Ciudadana, y tuvo que competir con una boleta propia con la que quedó muy lejos de superar el umbral para competir en las generales de octubre.

Ahora, tras varios desplantes, esta mañana (23/10) le exigió una autocrítica a la expresidenta por las 3 derrotas que contabilizó: las legislativas de 2013, las presidenciales de 2015 y los recientes comicios de ayer 22/10.

En su programa radial de Radio Rebelde, durante su editorial D’Elía dijo: “Cuando veo que perdimos por 3ra vez consecutiva, no quiero recorrer el camino trucho de alabanzas que ya no me salen. Sí quiero preguntarme qué pasó, ¿por qué perdimos en 2013, 2015 y 2017? Ya sabemos del poder de la oligarquía pero nosotros ¿no cometemos ningún error? ¿está todo bien? ¿Qué paso que bajamos del 54% al 36% de hoy? Si hay alguno que se enoja lo lamento”.

“En el 2013 llevamos a Insaurralde que termina hablando todos los días en la embajada de USA. En 2015 lo llevamos a Scioli. ¿Todos nos rompimos el alma para que ganara Scioli o alguno se hizo el distraído?…de los de adentro hablo eh…porque total íbamos a volver y no sé cuántas cosas más”, prosiguió.

Cual es la autocrítica @CFKArgentina ??? — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 23 de octubre de 2017

Luego habló sobre los resultados del domingo: “Y ahora 2017…a mi juicio hubo un montón de cosas que se hicieron mal, no estoy de acuerdo con que Cristina haya renuncia a la identidad kirchnerista. Lo digo acá porque no tengo lugar para debatir. Tenemos que hacer una asamblea en un estadio para preguntarnos qué mierda hicimos. Resolvimos mal la interna. (Florencio) Randazzo es un empleado de Magneto, pero deberíamos haberlo dejado adentro para sumar sus votos”.

Y culpó a la agrupación de Máximo Kirchner: “Hay que ponerle fin a la hegemonía camporista, eso nos hace daño, destruye todo lo construido. Esto parecía la Guerra del Cerdo: maten a los viejos”.

El editorial de D'Elía: