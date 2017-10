Anticipando su desafuero, De Vido pidió licencia como diputado

A pocas horas de haberse confirmado la victoria de Cambiemos en el decisivo territorio bonaerense y con un importante triunfo a nivel nacional, esta mañana (23/10) el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, pidió licencia como Diputado Nacional a poco más de 24 horas del tratamiento de su desafuero en la Comisión de Asuntos Constitucionales que este martes (24/10) a las 16hs se reunirá para tratar los dos pedidos realizados por la Justicia y llevar el tema al recinto el miércoles (25/10) con un desenlace que daba por descontado el desafuero.

De Vido le envió una carta al presidente de la Cámara baja Emilio Monzó, donde le expuso su pedido y sus razones en una misiva de tres páginas que lleva su firma.

Apelando al artículo 18 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitó “licencia a mi condición de Diputado Nacional y a presentar mi renuncia como Presidente de la Comisión de Energía”. Cabe destacar que ahora resta que el cuerpo decida "en votación especial" si la licencia se concede "con goce de dieta o sin él".

carta_1.jpg

La solicitud del legislador se extiende hasta “la finalización del corriente año legislativo”, y explica que las “razones que motivan mi pedido y decisión, están vinculadas a las disposiciones, acciones, manifestaciones y resoluciones tomadas en las causas judiciales por las que se requiere hoy mi desafuero y detención. En realidad, es la privación ilegítima de mi libertad la única motivación que persiguen dichas solicitudes, ya que como señalé más de una vez, en mi caso mis fueros nunca existieron”.

Seguidamente, De Vido parece adelantar una presentación espontánea en Comodoro Py cuando dice: “Esta situación suma un hito más en la escalada de escarnios mediáticos y judiciales hacia mi persona que me obligan no solo a presentarme en forma urgente sino además a querellar para vindicarme”.

carta_3.jpg

En otro tramo de la misiva, menciona “causas, en las que se ventilan situaciones ridículas, que sólo sirven para facilitar horas de especulación en radio y televisión, con trolls a la orden del día en las redes sociales, como por ejemplo si se quemaron o no expedientes administrativos en la empresa YCRT y si soy yo el responsable e “influyente” que ordenó su destrucción”

"Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela”, asegura.

“Les aseguro sí que me interesa conocer la trama de corrupción que me pone hoy en este lugar y ante esta persecución feroz y agraviante. Guardo la esperanza de llegar con vida a averiguarlo", concluye.