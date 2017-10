Escándalo en A24 por acoso: Ari Paluch dijo que quiso "chocar esos 5"

"He sido difamado de una manera demoledora", disparó el periodista que conduce el mediodía de A24.

Al aire de El Exprimidor (FM Latina, 101.1), el conductor hizo su descargo tras el escándalo que se desató por supuestamente haberle tocado la cola a la microfonista Ariana Charrúa, quien pidió no asistirlo más.

"Hay una situación que me ha tenido en los medios, en las redes. Y lógicamente cuando sucede esto se interesan por la opinión de uno", comenzó.

"Es muy desagradable y me parece injusto, pero entiendo que son las reglas del juego", siguió.

En esta línea, Paluch dijo que fue sin querer: "Simplemente, cuando me quiero despedir de la chica, toco con una de mis manos su cadera. Me di cuenta de que había tocado una parte más íntima. Inmediatamente le dije 'disculpá'".

"Quise hacerle un 'give me five' y toqué su cadera y su parte íntima", resumió.

Según el periodista, si él efectivamente fuese un acosador, tendría que "aprovechar una situación" en la que esté "a solas" y no adelante de "20 personas".

Uno de los colegas que pide su rápida expulsión del Grupo América es Jorge Rial, quien lo cruzó por decir que fue sin querer y disparó en al diario La Nación: "Mi posición es absolutamente personal sobre este tipo de hechos. No quiero compartir ningún lugar con alguien acusado de abuso. Pero la decisión no me corresponde. La mía es clara. Y mi repudio también".