Con la mayoría en la Legislatura, Larreta piensa en la reelección

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Con el 99,73% de las mesas escrutadas en la Ciudad, el frente oficialista Vamos Juntos obtuvo 50,93% de los votos, seguido por Unidad Porteña, que encabezó Daniel Filmus con 21,74% y más atrás Martín Lousteau con Evolución y el 12,33%. La lista la completan el FIT de Marcelo Ramal y Myriam Bregman con el 5,1%, que desplazó al quinto lugar al massista Matías Tombolini con 4,88% y Autodeterminación y Libertad del eterno Luis Zamora con 4,31%.



Con estos resultados, el oficialismo obtuvo 16 bancas con 13 puestas en juego, por lo que cerrará el año con 33 legisladores. Esto implica que por primera vez desde que el PRO es gobierno tendrá mayoría en un parlamento, en este caso el de CABA. La lista la completan el peronismo con 12 legisladores, Lousteau con 8, la izquierda con 5 y el massismo mantendrá una banca. En el Congreso serán 8 por Vamos Juntos, 3 para Unidad Porteña y 2 por Evolución.



El oficialismo consideraba aumentar la rotunda cifra de las PASO, pero no puedo. Quizá influyó el caso Maldonado, aunque en el GCBA lo niegan. Lo cierto es que con estos resultados, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta tiene el camino limpio de cara al 2019: No sólo tendrá mayoría un mayor número de legisladores para sancionar normas clave, sino que relegó al tercer lugar al espacio de Martín Lousteau, principal aspirante a quedarse con la jefatura dentro de dos años.



El tema ahora será quien liderará el interbloque Vamos Juntos, si se considera que la vicepresidente primero, Carmen Polledo se mudará al Congreso junto a Carrió y Francisco Quintana, actual jefe de bloque oficialista, ocuparía su lugar.



Por el lado de la oposición, el peronismo, que bajo el sello Unidad Porteña lleva como primer legislador a Mariano Recalde, tendrá 12 escanios y será la principal fuerza opositora. La presencia de la periodista Débora Pérez Volpin no será suficiente para Evolución, que mantiene sus mismas 9 bancas, entre la UCR, el socialismo porteño y Marcelo Depierro, ex aliado de Graciela Ocaña. El espacio que también aumenta su representación es la izquierda, que sumará cinco legisladores entre el FIT y Autodeterminación y Libertad.