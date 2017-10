Bandera falsa para matar al amigo de mi enemigo

Fue el juez instructor de Venecia, Felice Casson, quien descubrió la existencia de la Gladio, pero ante el silencio de todos y todas, la única mano que se alzó fue la de Giulio Andreotti, quien levantó el secreto de Estado y admitió la existencia de la red clandestina. Jamás Andreotti lo hubiese realizado si la difusión no fuese funcional a sus intereses de Gran Titiritero de Italia.

La Operación Gladio nació en la clandestinidad el 26/11/1956, convocándose a jóvenes que habían concluido el servicio militar, ofreciéndoles un salario equivalente a capitán en actividad. Más tarde también ingresaron civiles, sobre todo personas que en caso de ser detenidas "en acto de guerra" no corrieran peligro de ser deportadas.

En la Guerra Fría, todos los países poseían contingentes secretos de ejecutores de 'operaciones especiales'. Muchos nazis derrotados tras la 2da. Guerra Mundial fueron incorporados a Gladio, que aceptaba solamente a "gente segura" (militantes nacional-socialistas alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda, en muchos casos con un alto nivel de vida).

Cómo armar una acción de falsa bandera



Esto había sido confirmado por el diario La Stampa, de Giovanni Agnelli, jefe de la Fiat, quien logró revelar grandes detalles de esa estructura como consecuencia de una entrevista anónima con quien fue uno de los mayores responsables de Gladio.

Gladio comenzó en Italia durante los “años de plomo” ("Anni di piombo", los '70), en medio de la “estrategia de la tension“, como medio para facilitar la llegada de un gobierno autoritario derechista que impidiera el crecimiento del Partido Comunista Italiano (PCI) que en las elecciones generales del 1976 obtuvo 34% de los votos, el 2do. más votado, detrás de la Democracia Cristiana, con 38%. Y el el 3er. partido era el PSI, Partido Socialista Italiano, con 10%.

El Ejército Secreto de la OTAN. Operación Gladio



La Democracia Cristiana pensaba pactar con el PCI para moderar la ideología comunista, por lo que en 1978 se produjo el proceso de Solidaridad Nacional: el PCI entraría a formar parte del gobierno como parte del "compromesso storico", un gobierno conjunto con los comunistas, idea que apoyaba el prestigioso Aldo Moro, ex 1er. ministro por la DC.

Entonces las Brigadas Rojas, grupo terrorista marxista, secuestra y asesina a Moro, rompiéndose el proceso de diálogo y regresando los comunistas a la oposición ("opposti estremismi").

Fue una operación de falsa bandera ejecutada por Gladio para impedir el pacto en progreso, y de paso desprestigiar a la izquierda asumiéndose como Brigadas Rojas.

El investigador suizo Daniele Ganser, documentó la red Gladio en su libro “Los ejércitos secretos de la OTAN. La operación Gladio y el terrorismo en Europa occidental”, dándolo a conocer al público.

Nosotros fuimos Gladio

En secreto

Los miembros de Gladio no debían conocerse entre ellos, eran entrenados en Cerdeña, una isla italiana ubicada en medio del Mediterráneo, y para que los ejercicios fueran más reales, se realizaban sin advertir ni a los militares ni a los carabineros.

La Operación Gladio decía velar contra una posible invasión del Ejército Rojo (¿?).

2 ex presidentes de Gobierno italianos, Bettino Craxi y Giovanni Spadolini, dijeron que se les había ocultado la existencia de Gladio, mientras que otro jefe del Estado, Francesco Cossiga, fue el único en declarar no sólo conocer la existencia de Gladio sino haber contribuido con la creación administrativa cuando era subsecretario de Defensa.

Cuando el 24/10/1990 fue confirmada la existencia de Gladio, la investigación se extendió por Suiza, Turquía y Bélgica pero nadie nunca fue condenado ni detenido. Ni siquiera cuando la causa judicial llegó al Parlamento Europeo el 22/11/1990.

¿Por qué Andreotti decidió validar los rumores sobre Gladio, una estructura que él conocía en detalle?

Andreotti, fallecido el 06/05/2013, a los 94 años, justo llegaba al final de su presidencia de turno del Consejo Europeo, pero estaba muy acusado de intereses/negocios con la mafia italiana, en especial la Cosa Nostra, los de Sicilia.

Probablemente, Andreotti necesitaba justificar que en los años de la Guerra Fría, todo era válido; y que tanto USA como el Reino Unido conocían y avalaron 'la guerra sucia' que podía integrar Gladio pero también los vínculos con la mafia. Probablemente, Gladio y la mafia tenían secretos en común.

El mensaje implícito de Andreotti fue poderoso y logró ser absuelto en primera instancia en 1999, absolución confirmada en 2003 para los casos posteriores a 1980 y por los anteriores a esos años se estableció que tampoco debía proceder el Estado. En 2004 se confirmó la plena y total absolución de Andreotti para todos los casos.

Volviendo a Gladio, tal como había dicho el filósofo Norberto Bobbio, "El problema no es si la Operación Gladio era o no "legal" sino si ha contribuido o no a acrecentar la democracia en el país. Somos muchos los que pensamos que no sólo no ha contribuido a ello, sino que la ha puesto en peligro".

El mayor acto terrorista llevado a cabo por Gladio fue la matanza de Bolonia el 02/08/1980, cuando una bomba explotó en dicha estación matando a 85 personas e hiriendo a otras 200. Es el atentado terrorista más grave que sufrió Italia desde la 2da. Guerra Mundial. En un principio se culpó a las Brigadas Rojas, pero tras comprobar que los servicios secretos habían puesto pistas falsas, se descubrió durante la investigación la existencia de Gladio por primera vez.

El reloj de la estación de Bolonia se paró a las 10:25, hora del atentado. Aún hoy se conserva ese reloj marcando la misma hora.

Han salido a la luz algunos nombres de algunos de los 500 individuos quienes tomaron parte activa de Gladio: desde el conde Edgardo Pietro Andrea Sogno Rata del Vallino di Ponzone al general Vito Micelli.

Pero ellos no coinciden sobre la verdadera estructura y finalidad de la institución secreta.

Gladio-Operación Secreta





Según Sogno, era una fuerza guerrillera que actuaría en el caso de que el PCI llegara al poder. Esta guerrilla tenía como finalidad crear el caos para justificar una "intervención militar".



Segùn el general Micelli, Gladio era una defensa "contra una posible invasión extranjera" (el famoso Ejèrcito Rojo).



Ninguno hablò de lo otro que ahora se sabe: que la organización contactò a servicios secretos desviados y a la logia clandestina Propaganda-2 (P-2), y ejecutó atentados inclusive fuera de Italia.



Hay quienes afirman que inclusive hoy dìa hay ejércitos paramilitares para operaciones secretas que ejecutan algunos países. Por ejemplo, el 10/04/2010 el accidente aéreo de Smolensk, cuando un aviòn Tupolev TU-154 se estrelló y murió el entonces presidente polaco Lech Kaczynski, su mujer y todo su equipo de gobierno, además de la plana mayor de las Fuerzas Armadas.

Licio Gelli, cofundador de la logia masónica Propaganda Due (P2), "El hombre de las mil caras" o "El titiritero siniestro", amigo del Vaticano, fue uno de los operadores anticomunistas más conspicuos de la Guerra Fría, y acusado de ejercer un papel fundamental en la Operación Gladio.

Gelli era de la intimidad de José López Rega, Emilio Massera y ayudó a financiar el regreso de Juan Perón a la Argentina.