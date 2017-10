La alcantarilla salió cara

Pocos votos, ese es el primer saldo, muchos candidatos con pocos votos que terminaron su vida mediática, sus posibilidades electorales y , también, un mañana fácil, tristeza, snif, todo sucumbió con el resultado del domingo 22 de octubre.

Ilusiones por el retrete. Dinero en la alcantarilla. Papeles en el cesto de la basura. Falta Clark Gable y comienza la remake de "Lo que el viento se llevó". Ventajas de la democracia. Una persona un voto. Rosario no será hoy igual que ayer, pero claramente otra desde el 11 de diciembre.

Las elecciones de medio término definieron dos posibilidades y una confirmación . El resto deberá trabajar duro para pagar créditos bancarios, préstamos familiares y lo peor: poner la cara de tonto y explicando que, como dice el poeta Mario Trejo... "Todo fue un sueño...un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar"...

Vayamos a lo posible, los restos que llegaron a la playa del lunes. Dijimos dos posibilidades y una confirmación.

La confirmación es que el FPCyS tiene una herida abierta de pronóstico reservado.

Las dos posibilidades son claras. Peronismo y radicalismo revivieron en las dos versiones donde se han enmascarado aunque una (la UCR) va a la metamorfosis con alegría.

Mauricio Macri y Cambiemos toma posición del territorio con aliados vernáculos. Es posible un gobierno de centro derecha explícita. En la provincia y en la ciudad de Rosario. Santa Fe ciudad también. Dos veces tocó el Midachi a la puerta. Dos.

El peronismo, si define sus angustias y rencillas internas se convierte en lo dicho: una posibilidad. Podría, esa es la palabra, podría acceder al gobierno. Provincia tal vez. Un gobierno peronista Rosarigasino más difícil.

Los votos de Cambiemos asombraban. Asombran. Usó al peronismo (Lole, Vucasovich, Spinozzi, Nicotra ) y ahora los repele. El fenómeno CFK es el gran agujero negro. Existe. Para Macri fue/es una bendición. Los quiere lejanos, enojados, corruptos, dispersos. No sucede en la provincia de Santa Fe. Sus posibles candidatos para 2019 están volviendo (algunos) y no tienen bagayos en el ropero los demás. No habrá "Lilita" que insulte impunemente ni prontuarios, legajos e informes de investigaciones que lleguen hasta sus colaboradores. ¿Se entiende? Los Monos no son peronistas.

En los tres casos un frente es el refugio. Para los radicales una grilla ampliada. Un jefe lejano y caciques territoriales. Nada difícil de resolver. Ya lo han hecho. Cambiemos, conviene reiterar el punto, es un frente. Desafío: busquemos un macrista sangre azul y paladar negro en Santa Fe.

Para el peronismo el futuro es una amnistía amplia y el reconocimiento de un plan común. No parece imposible pero hay dos inconvenientes a superar.

Primero. El egoísmo de nuevos caciquejos dependientes del poder de la provincia de Buenos Aires.

Segundo. La inyección de dádivas y seducciones metálicas de la usina secreta de Cambiemos para recortar el poder que los votos certifican.

El jefe posible es Omar Perotti y podría ser gobernador de un frente peronista amplio, generoso, previsible y que, se repite, intentarán destripar de las dos formas que se indicaron. Nunca más sencillo de explicar. Todos unidos triunfaremos. Mauricio no quiere.

Rara situación para el tercer frente. Originalmente refractario al peronismo, el FPCyS está en fuga. Los radicales de Cambiemos no los necesitan. Tienen sus propios casilleros con el triunfo cercano, pero todo voto anti peronista es un posible voto a Mauricio. El PSP es anti peronista. Algunos de sus dirigentes no han analizado todavía que el discurso finisecular, como su nombre lo indica, caducó. El siglo XXI los encuentra a la intemperie. Contra Macri y contra CFK. Y sin alianzas. Uy!

Es más rara, todavía, la situación de este tercer frente (lo dicho: FPCyS ) porque el gobernador Miguel Lifschitz conserva una estupenda imagen. Supera el 50% de bueno y muy bueno.Se acepta que es una administración que activó lo demorado y traspapelado en gestiones anteriores. Buena imagen. Seguramente la usará. Bien para reagrupar un socialismo sin reflejos en estos días. Bien para solucionar su porvenir. Una cosa no está lejos de la otra.

La provincia tiene una buena gobernación. Tuvo una pésima elección y uno de los elementos es el fracaso de la campaña politico electoral. No hay diplomacia periodística posible en este tema. Con un pésimo especialista: Mario Riorda. El estratega de campaña nunca entendió qué estaba pasando. Su contrato mensual sigue. La creatividad de su empleada cordobesa falló. Dicen que Pablo Javkin sugirió a Riorda. Alguien lo trajo. Su contrato mensual es provincial. Ojalá se interrumpa indefinidamente. En la última semana lo apartaron. No alcanzó.

Se viene el 2019. ¿Dónde irán los votos socialistas...? Cuidado, no son tantos. Los votos de este frente eran muchos cuando tenían un objetivo, cuando CFK insultaba al progresismo para apropiarse de la etiqueta. Un objetivo y un volumen. Hum. Llegó Cambiemos al poder. Muchos votos se fueron. La centro derecha democrática gobierna y el peronismo la combate. Poco voto ideologizado. Mínimo.

Parezco tonto avisándolo. La elección de 2019 es dividida. Se vota entre julio y setiembre a gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales. Lo dice la Constitución provincial. Hay una fisura que facilita propuestas territoriales. No inundarán los avisos de octubre para la reelección de Mauricio de ese año. Las calles televisores y redes más vacíos. Uf. Es un alivio.

La verdadera radiografía

Entender el mapa electoral es mirar tres resultados que se adjuntan. Debemos fijarnos en votos a 1er. concejal en Rosario. Cotejarlos con votos totales. Fijémonos en los tres candidatos más votados. Después votos a diputados nacionales. Los tres más votados y el total de votos emitidos en Departamento Rosario. Esas sumas dan el pensamiento, la voluntad electoral de poder efectivo en la región. Los que mandan. Allí está la voluntad rosarigasina. En ése orden.

Los errores del rival no se computan como magia. Estrategia. Coyuntura. Capacidad de fuego. Chequera y consejeros sobraban. Algunos se fueron por la alcantarilla. Con su negocio y sus ridículas votitos. Ah... Si la izquierda fuese menos egoísta.

Que no llueva. La alcantarilla está sobrecargada.