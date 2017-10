Neruda no murió de cáncer y no descartan que haya sido envenenado

Un panel de 16 peritos extranjeros que investiga la causa de muerte de Pablo Neruda -fallecido el 23/9/1973, 12 días después del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile-, concluyó que el poeta no murió de cáncer, tal como figura en el certificado de muerte. Además dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que terceros hubiesen intervenido en su muerte.

El panel de especialistas excluyó de manera unánime la existencia de “caquexia (desnutrición) cancerosa” que figura como causa de muerte en su certificado fúnebre, pero no pudo confirmar o exlcuir la hipótesis de que hubiese existido contaminación voluntaria y deliberada para matar a Pablo Neruda mediante la administración de gérmenes o toxinas bacterianas, explica El Universo.

Los peritos sí descubrieron una nueva bacteria ajena al cáncer que padecía Neruda, que está siendo estudiada en laboratorios de Diamarca y Canadá, que en un plazo de 1 año dará mayores luces sobre las causas del deceso. Podría tratarse tanto de una bacteria cultivada en un laboratorio como de una que ingresara en el cuerpo de Neruda al momento del entierro o que fuese derivada del proceso de descomposición. "No podemos confirmar cómo ingresó la bacteria. Debemos ser muy cuidadosos porque hay muchas bacterias que tienen su origen en el suelo y algunas de esas bacterias son las más patógenas. Tenemos algunas indicaciones de que es una bacteria vieja, no un contaminante moderno o de laboratorio", dijo Debi Poinar, de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, publicó el diario británico The Guardian.

"Lo que es rotundamente cierto, al 100%, es que el certificado (de muerte) no refleja la realidad del fallecimiento", dijo el viernes 20/10 el experto forense español Aurelio Luna, en conferencia de prensa. Los forenses confirmaron que si bien Neruda padecía el cáncer de próstata al que se adjudicó su muerte, este no suponía un riesgo para su vida, lo que contradice la versión oficial sobre su fallecimiento. "Eso no puede ser correcto", apuntó en la misma dirección el Dr. Niels Morling del departamento de medicina forense de la Universidad de Copenague, en relación a la causa oficial de muerte. "No había indicación de caquexia. Era un hombre obeso al momento de su muerte. Todas las otras circunstancias en su última fase vital apuntaban a algún tipo de infección."

En 2013, el periodista brasileño, Frederico Fullgraf, descubrió fotografías tomadas por su compatriota Evandro Teixeira a Neruda recién fallecido, mientras su viuda y su hermana lo acomodan en su ataúd. Estas imágenes acompañaron su reportaje "Crônica de um assassinato presumido" en la edición número 70 de la revista mensual Brasileiros. "Se observa un poeta corpulento, sin apariencia de desnutrición", explica El Universo. Hay versiones en contradicción sobre cuán enfermo estaba Neruda durante sus últimos días en el hospital. Algunos de quienes lo visitaron han informado que estaba casi en estado comatoso, mientras que otros proclaman que le dictaba sus memorias a su secretario, Homero Arce, explica el diario británico The Guardian.

Tras haberse reunido con el panel de expertos, el juez Mario Carroza señaló: "No tenemos la determinación de que hubo intervención de terceros, sino que hay la posibilidad de que sí hubo intervención de terceros", según Emol. "Tenemos la alternativa de que también pudiese ser una muerte natural si no se confirma lo de la toxina", agregó.

Carroza está encargado de la investigación judicial desde 2011, luego de que el Partido Comunista, en el que Neruda militaba, presentara una denuncia, explica la BBC. El principal argumento de la denuncia se basó en el testimonio de Manuel Araya, quien fuera chofer y asistente personal del poeta. Declaró que Neruda fue envenenado por agentes del gobierno de Pinochet. En abril de 2013, el cuerpo de Neruda fue exhumado por orden de Carroza. En noviembre de ese año, un primer grupo de expertos descartó la hipótesis de muerte por envenenamiento. Sin embargo, el juez ordenó nuevos exámenes al considerar los resultados no concluyentes. En octubre de 2015, los familiares dijeron que Neruda había sido incoluado con la bacteria "estafilococo dorado", altamente agresiva y resistente a la penicilina, que solo se produce en laboratorios, explica la BBC. Sin embargo, explica The Guardian, hay una grieta dentro de la familia de Neruda sobre esta hipótesis: uno de sus sobrinos, Rodolfo reyes está convencido de que el poeta fue envenenado, mientras que otro, Bernardo Reyes, califica la hipótesis de sensacionalismo.

Neruda falleció a los 69 años en la clínica Santa María de Santiago. Según Eduardo Contreras, abogado del Partido Comunista, está comprobado que en esa misma institución médica se cometieron “delitos” después del golpe de Estado de Pinochet, informó el portal. Fue allí donde el expresidente Eduardo Frei Montalva, quien había expresado su oposición a la dictadura militar, falleció presuntamente envenenado en 1982, después de ser sometido a una cirugía digestiva de menor gravedad. En 2009, 6 hombres fueron arrestados en conexión a la muerte del expresidente. “En la misma clínica, en el mismo cuarto piso, con los mismos médicos y algunas enfermeras, murió Pablo Neruda”, dijo Contreras. El abogado agregó que Neruda falleció cuando se aprestaba a viajar a México para "cumplir labores muy importantes en política."