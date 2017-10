Charly García, el ídolo del rock que marcó la música argentina

Ícono del rock nacional y uno de los músicos más influyentes de la música argentina, Charly García está cumpliendo 66 años este lunes 23/10. Demoliendo hoteles, Buscando un símbolo de paz, Los dinosaurios e Inconsciente colectivo son algunas de las canciones que hicieron historia, marcaron épocas y se convirtieron en clásicos del rock argentino.

Carlos Alberto García Moreno, o más conocido como Charly García, nació el 23/10/1951 en una familia de buena posición económica. Sus padres, Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange, se preocuparon por la educación de sus hijos y, por eso, cada uno de ellos (Charly, Enrique, Daniel y Josi) tenía una niñera personal.

Cuando apenas tenía 5 años, Charly empezó a tomar clases de música en el Conservatorio Thibaud Piazzini de Buenos Aires, donde aprendió de Bach, Mozart y Chopin.

También por esos años, un viaje de sus padres a Europa provocó su bigote bicolor. Charly extrañaba mucho, y una crisis nerviosa desembocó en vitiligo, una enfermedad autoinmune de la piel. "¿Por qué tengo el bigote bicolor? Porque mamá y papá se fueron muy lejos. Los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue antojo, fue un extrañar. Tenía 2 años y 32 mucamas", había contado Charly.

A los 14 años formó su 1er banda a la que llamó To Walk Spanish, junto a Juan Carlos Bellia, donde hacían versiones de The Beatles y The Rolling Stones, entre otros. Cuando estaba en la secundaria, conoció a Nito Mestre y, entre los 3, formaron Sui Géneris. Con ellos editó su 1er disco, Vida (1972), y otros como Confesiones de invierno (1973) e Instituciones (1974). Sin embargo, en 1975 llegó la disolución del grupo.

Más tarde formó PorSuiGieco junto a Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio. Después formó La máquina de hacer pájaros, con Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, José Luis Fernández y Oscar Moro.

Años más tarde, en 1978, Charly formó Serú Girán, con quien sacó 5 discos hasta que la banda se separó en 1982. Estaba integrada por Charly, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Cuando Serú Girán se disolvió, Charly empezó su carrera solista.

En 1986 grabó su disco Tango junto a Pedro Aznar. Un año después, en 1987, sacó el disco Parte de la religión. Años más tarde, en 1991, grabó de nuevo con Pedro Aznar el disco Tango 4. Y un año más tarde, en 1992, se hizo el reencuentro de Serú Girán y lanzaron el disco Serú '92.

En 1996 lanzó el disco Say no more y en 2004 recibió el premio Latino de Honor de la Academia de la Música argentina.

