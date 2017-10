Alejandro Fargosi:"Acá no van presos los empresarios"

"La noticia de la semana pasa por el lado judicial y le van a quitarlos fueron a Julio De Vido", comenzó hablando el periodista.

"Lo que vino pasando en los úlitmos años es que los jefes no eran responsabilizados en materia política"

"Vos no podes ser ministro y decir yo no tuve nada que ver y eso vale también para el presidente. En todo el planeta salvo acá hay presidentes, ministros presos salvo donde... en "impunilandia" y esto no es exagerado porque acá fueron muy pocos"

El sistema penal se quedó corto con lo que estuvo pasando en el último tiempo.Lo cierto es que no hay ningún empresario preso en la Argentina"

"A mi me tiene obnubilado que con Odebrech no pase nada. Lo turbio de este caso es inexplicable"

"Si puede ser... pero si seguimos teniendo consideraciones no avanzamos más. Nuestra ley del arrepentido es complicada en su situación. El que se arrepiente tiene miedo de que lo sancionen

"Supongamos que se cierra el capítulo de Divo... ¿qué pasará con Gils Carbó?"

"El problema que tiene ella es lo mismo que ella dijo. Cuando vos decís algo no lo podés cambiar. En la causa Campañol lo que dijo basicamnete es que una persona procesada se presume delincuente, incluso cuando ella lo sospende a Campañola dice que suspenderlo es una garantía. Lo que tiene que hacer es hacer esto válido para todos y pedir ella misma también licencia"

"Ella lo dijo ese es el problema y ella tiene que ser totalmente transparente"

Un juez y un fiscal tienen que ser lo mejor para nosotros"

En 2013, el doctor, en la época en la que se hablaba de los bolsos con plata, pidió por escrito quela justicia allanasela casa de la ex presidenta pero no pasó nada.

"Cómo ustedes ven la culpa siempre es del periodista", fue la frase final que el periodista dijo al finalizar la entrevista.