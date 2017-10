Testigo “E” reclamó “su plata” pero ahora tiene miedo y se escondió

El Testigo “E” sería la persona que finalmente ayudó a que se encontrara el cuerpo de Santiago Maldonado hallado el 17 de octubre en el Río Chubut y que estaba desaparecido desde el 01/08. Pero no fue tan fácil poder dar con su paradero, ya que ese testigo principalmente mintió.

El testigo “E” sería un joven de entre 17 y 18 años que en un comienzo dijo en su testimonio a la justicia que Santiago Maldonado había sido llevado por efectivos de la gendarmería y subido a una camioneta oficial. Sin embargo, después admitió que la versión era falsa y contó que vio al artesano de 28 años, “perderse en el agua” luego de soltarle el brazo.

Luego de esta versión, la justicia pudo dar con el cuerpo de Maldonado, y posteriormente, en las oficinas de la Justicia Federal y la Fiscalía de Esquel habría sonado el teléfono hace algunos días y sería el testigo “E” quien llamó para reclamar “su plata” refiriéndose a los 2 millones de pesos que ofrecían por información sobre el paradero del joven.

No obstante, y aun cuando el chico anhela recibir esa “fortuna”, la justicia de Esquel hace días que no lo ve, nadie sabe de su paradero y según las versiones, estaría “asustado y escondido”. La única pista que dejó el joven fue un posteo a través de su red social Facebook, en el que escribió la frase de una canción: “Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión”.

Según fuentes judiciales, el testigo “E” visiblemente tenso y desbordado por los nervios, se desdijo de la primera versión y dijo que no vio en ningún momento a la gendarmería llevándose a Maldonado, sino que cuando se encontraban cruzando el río Chubut, el mismo Maldonado le pidió que lo suelte del brazo. “Siga usted “Peñi” (significa compañero), no puedo más, yo me vuelvo” le habría dicho el artesano al testigo “E”, quien al tocar la otra orilla del río se dio cuenta que Maldonado ya no estaba entre las aguas heladas.

El joven estaría muy asustado por las repercusiones que puedan tener contra él los de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a quienes conoció y los acompañó en la lucha cuando se alojaba en Esquel, en la casa de unos familiares, ya que el testigo “E” sería de El Bolsón.

Asimismo, y según personas cercanas al chico, estaría escondido en un barrio ubicado en una montaña y de difícil acceso vehicular. Y tras algunas versiones que declararon allegados al testigo “E” al diario Clarín, estaría “cagad… en las patas, con miedo de que el RAM y otros le hagan algo ahora que habló”.

El joven habría hablado con la esperanza de recibir los dos millones de pesos que se ofrecía de recompensa a quien aportara datos reales para poder encontrar a Maldonado. Sin embargo, el temor parece mayor a la suma que reclama, y hasta ahora nadie sabe dónde está.