Terminadas las elecciones, desde la fecha 7 hay que pagar $300 para ver fútbol

Las señales de cable Fox Sports y TNT Sports informaron este lunes (23/10) que a partir de la séptima fecha, los partidos del campeonato de Primera División Superliga Argentina de Fútbol dejarán de verse de manera gratuita y los que deseen ver los encuentros deberán contratar el “pack fútbol” en su cableoperador por un precio de 300 pesos.

Dicho pack, estuvo disponible desde que empezó el torneo el 25 de agosto, para los usuarios que deseaban ver los encuentros en alta definición (HD). Los que querían ver los partidos en baja calidad, podían hacerlo sin contratar ningún pack.

A partir de la fecha 7, todos los que quieran ver los encuentros, tanto en HD como en baja calidad, deberán contratar el pack. Igualmente, se anunció que habrá 4 partidos (entre ellos el de alguno de los grandes que no sea River o Boca) que serán transmitidos de manera gratuita.

Solo cuatro encuentros se podrán seguir también por el cable básico, dos en la señal de películas SD de TNT y dos vía Fox Sports 2 SD. Las empresas terminaron de cerrar la decisión en una reunión que se desarrolló este mediodía en un conocido hotel de la Capital Federal, según informó este mismo lunes Infobae.

La fecha 8, que albergará el Superclásico entre River y Boca (el 5 de noviembre a las 18:05), mantendrá el esquema: cuatro partidos estarán disponibles en el cable básico, mientras que el resto solo podrán observarlo en vivo aquellos que hayan adquirido el correspondiente paquete.

Todos los fines de semana habrá cuatro partidos liberados y que se podrán ver sin pagar el pack fútbol. Este fin de semana serían Banfield vs. Colon, Union vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Olimpo y Tigre vs. Rosario Central.

De acuerdo a la información que brinda Cablevisión a sus clientes, en decodificadores Flow Box, HD y MAX se puede ver Fox Sports Premium en el canal 603 y la señal de TNT Sports en el canal 604. Si el decodificador es Digital, la señal Fox Sports Premium se encuentra en el canal 123 y la señal de TNT Sports en el canal 124.

Con decodificador Flow Box, HD, MAX o la App de Flow los partidos se pueden ver en calidad HD. En un decodificador Digital el contenido será en calidad estándar.