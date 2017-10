Ari Paluch se defendió: "En este caso, fue un accidente"

Suspendido por una semana en América 24, el conductor Ari Paluch atraviesa su peor momento. Es que tras la denuncia de la microfonista Ariana Charrúa, se desencadenó una catarata de comentarios y denuncias públicas de ex compañeras que no hacen más que hundirlo.

La declaración más resonante fue la de la locutora Verónica Albanese. Al aire de 'Nosotros, a la mañana' (canal 13), denunció: "Hacíamos el pase con Juan Castro, con Andy Kusnetzoff y ellos veían justamente cómo era Ari: todo el tiempo acosando. Medio que lo pude llevar, lo pude manejar hasta que quedé embarazada y como que le gustaba más, decía: '¡Qué bueno, embarazada! Mirá qué linda'".

"Algo muy perverso", agregó ayer lunes 23/10.

El tenso momento en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Luego, tras confesar el locutor que fue sin querer y que quiso hacer el típico saludo "choquen esos 5", la conductora Verónica Lozano replicó a través de Twitter: "¡¡¡Ah, era #givemefive!!! Pero qué pelotuda soy; pensé que me apoyabas el pene. Mala Mía".

Sobre estas la denuncia, Albanese agregó: "Me pone muy feliz que esta chica haya podido hablar y haya tenido la cámara que registró lo que pasó en ese momento, porque todas nosotras no teníamos cámara que nos enfoque (...). Se necesita desenmascarar a estas personas, estos acosos de parte de Paluch no están buenos, no te hacen sentir buena profesional y cuando una recién empieza siente que el medio va a ser así y después de eso yo no paré de trabajar y nadie me propuso lo que me propuso él. Se puede trabajar dignamente", agregó.

Mientras en las redes debaten si le tocó o no el trasero, ya que el plano, la posición de la cámara y la calidad de la imagen no permite visualizar exactamente qué ocurrió, a quien no le tembló el pulso para tomar una decisión fue a José 'Gaucho' Hernández.

El periodista de policiales comunicó: "Acabo de renunciar al programa de Paluch. Mi solidaridad y respeto con Ariana. Excelente compañera".

Y luego agregó: "Antes de profesional, soy padre de dos mujeres".

En diálogo para el portal Primicias Ya, 'El Gaucho', arremetió: "Te imaginás que si a alguna de mis hijas le pasa esto, se llame Ari Paluch o se llame como se llame, yo reaccionaría de otra manera".

"Yo no lo conozco a Ari Paluch más que el tiempo que empezó a trabajar en A24 con mi participación en policiales, cosa que me parecía importante por su trayectoria. Pero no me imaginaba esto (...) Me puse en lugar de hombre primero y después en lugar de profesional. No puedo trabajar con una persona así. Sabía lo de Federica (Guibelalde) y la conocía cuando estudiábamos. Y me llamó la atención porque fue hace quince años. Eso había pasado, era un rumor, y ahora pasa esto", cerró.

La Negra Vernaci disparó: "Ya sabíamos lo de Ari Paluch hace rato"

Sigan difamando con relatos falsos, la verdad esta surgiendo a cada instante, rezo por quienes buscan 15 minutos de fama, a costa de mi carrera. Ah, no me dejo manchar mas, preparense para hacerse cargo — Ari Paluch (@paluchari) 23 de octubre de 2017

Una cosa es la información y su tratamiento con cierta ecuanimidad y otra es lisa y llanamente una campaña difamante por razones que trascienden la mera noticia.Muchachos, disimulen un poco — Ari Paluch (@paluchari) 23 de octubre de 2017