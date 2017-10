Claves de la cumbre de la OMC en tiempos de "América primero"

Faltan menos de 2 meses para la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 10/12 y el 13/12. Es la primera conferencia de su tipo que se realizará en territorio sudamericano y participarán 164 delegaciones de distintos rincones del planeta. Será presidida por Susana Malcorra, quien era la ministra de Relaciones Exteriores y Culto al momento en que el encuentro fuera pautado en sede local.

Temas

En un comunicado difundido este mes en Ginebra, Malcorra explicó que entre los temas de interés, a tratar durante el evento, están: una posible reforma del comercio agrícola y de servicios, y la eliminación de los subsidios pesqueros. A comienzos de octubre se realizó Marrakech, Marruecos, un encuentro ministerial como parte del proceso preparatorio para el evento, de donde surgió la agenda. Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, dijo que allá se trabajó un posible acuerdo para ir eliminando los subsidios a la pesca así como alguna decisión relacionada con el comercio agrícola, "principalmente las ayudas internas, subsidios o distorsiones", según La Nación. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien también estuvo allí, señaló que se deberá trabajar "en los ejes fundamentales para la inserción internacional de las pymes, como el financiamiento, la simplificación y la facilitación de comercio". Malcorra agregó recientemente: "La cumbre en Argentina también debatirá el comercio de servicios, el comercio electrónico y la facilitación de una mayor participación de las empresas más pequeñas y las mujeres empresarias en el comercio mundial". Adrián Amoedo del portal FaroDeVigo escribió que con respecto al posible fin de los subsidios a la pesca, hay 7 propuestas sobre la mesa, y entre ellas, la de la Unión Europea, que apuesta por mantener aquellas ayudas que sirvan, entre otras cosas, para luchar contra la pesca ilegal y mejoren las condiciones laborales.

El dilema de "América primero"

Un tema que seguramente dominará titulares durante el encuentro de la OMC será Donald Trump y los efectos que está teniendo su agenda proteccionista bajo el lema "América primero". En abril, su administración dictó una orden para que las autoridades estadounidenses "maximicen" el uso de bienes, produdctos y materiales hechos en el país en las contrataciones públicas, bajo el lema "Compren americano y contraten americano". Trump ha en el pasado amenazado con no acatar los fallos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo creado para prevenir las guerras comerciales en el mundo. Si USA decidiera seguir por ese camino, el organismo podría perder legitimidad y volverse obsoleto. El Financial Times explica que en USA hay un sentimiento creciente de que la OMC no ha funcionado a su favor -particularmente en industrias como la siderúrgica, que se han visto afectadas por la competencia con China-. En el pasado, el organismo -que demás está decirlo, busca la neutralidad- rechazó algunos de los mecanismos antidumping estadounidenses más agresivos. 10 miembros de la OMC (entre ellos, Israel, Hong Kong, Taiwán, la Unión Europea, Canadá y Japón), expresaron su preocupación por la orden ejecutiva de Trump en la OMC en octubre. Le urgieron a Washington continuar honrando el "Acuerdo de Contrataciones Públicas", que compromete a USA y otros 45 países a abrir los mercados de contrataciones públicas a la competencia extranjera y hacerlos más transparentes.

Argentina, Trump y el biodiésel

Por otro lado, el departamento de Comercio de Estados Unidos decidió fijar aranceles antidumping al biodiesel argentino y de Indonesia al considerar que se venden por debajo del precio normal. Estados Unidos estableció aranceles antidumping que van desde el 54,36% al 70,05% para el biodiésel argentino, y de un 50,71% para todo el combustible de Indonesia, informó un comunicado del Departamento de Comercio. Como se trata de gravámenes "provisorios" (se mantendrán hasta diciembre), Argentina no puede efectuar un reclamo ante la OMC, explica el portal de ElCronista. En agosto, la administración Trump ya había fijado aranceles al biodiesel argentino de entre 50,29% y 64,17% por los subsidios gubernamentales a la actividad. Pero el Presidente Mauricio Macri había pedido a Trump levantar el bloqueo al biodiésel argentino. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que el Gobierno argentino había solicitado negociaciones para suspender las investigaciones antidumping y los aranceles compensatorios a las importaciones de biodiesel. "El Departamento de Comercio solo firmaría esos acuerdos si garantiza que se elimine el daño a la industria nacional de biodiesel y se aborden las prácticas comerciales desleales", dice el comunicado. Hasta la denuncia de los productores de USA, el biocombustible ingresaba a ese país con 4,5%. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, consideró que la decisión del Gobierno estadounidense "muestra un alto grado de discrecionalidad y una política proteccioista que no se encuentra acorde a lo establecido por la OMC", y que "en la Argentina no existen subsidios para beneficiar las exportaciones de biodiésel", dijo en agosto según Télam -cuando se conoció que USA impondría aranceles compensatorios a la importación del producto, aunque no tan altos como lo que se conoció esta semana-. Lo que las autoridades estadounidenses cuestionan es que Argentina exporta biodiésel a USA sin retenciones y que, en cambio, el aceite de soja -materia prima del biocombustible-, paga el 27% de retenciones. USA considera que este diferencial podría constituir un supuesto "subsidio" en favor de las exportaciones del producto elaborado.

El antecedente europeo

El reclamo de los productores estadounidenses tiene un antecedente: es idéntico al que hicieron los europeos en 2015. Recordemos que Argentina ya tuvo una disputa con la Unión Europea (UE) por el tema biodiésel, y que el organismo falló en favor del país sudamericano en 2016. En su fallo, consideró que las medidas establecidas por el bloque europeo eran incompatibles con varios artículos del Acuerdo Antidumping. Los límites a las importaciones argentinas habían sido establecidas por la UE luego de la estatización de YPF, controlada hasta ese momento por la española Repsol. La medida, que había implicado una alícuota de 24,6% a las combustibles argentinos, representó una pérdida de exportaciones equivalente a casi US$ 1.600 millones anuales.

Es muy difícil negociar con "América primero"

En 2016, Argentina exportó biodiésel a Estados Unidos por US$ 1.240 millones, lo que representó el 25% de las ventas totales del país con ese destino, explica Télam. Este año llegó a exportar US$ 544 millones en el primer semestre, pero desde marzo, cuando se conoció la denuncia, dejaron de acordarse nuevas oepraciones y solamente se cumplió, a partir de ese momento, con las transacciones ya pautadas. La decisión del departamento de Comercio de agosto se conoció 1 semana después de la visita al país del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien había anunciado la apertura del mercado de su país a los limones argentinos, un negocio de US$ 50 millones al año, 24 veces menos al del biodiésel. Benjamin Collinger del portal TheBubble escribió que debido a que la administración de Trump tiene fuertes incentivos políticos para incrementar las tarifas para poder avanzar con su agenda de "América primero", Argentina puede encontrar muy difícil negociar la reducción de la tarifa al biodiésel. El mismo comunicado emitido por Wilbur Ross en ocasión de la decisión de USA de fijar los aranceles antidumping al biodiésel, especifica: "La aplicación enérgica de las leyes comerciales de los Estados Unidos es una prioridad de la administración Trump. Desde el 20 de enero de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017, Comercio inició 73 investigaciones antidumping y de derechos compensatorios, un aumento del 52% con respecto al año anterior."