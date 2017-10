Una fecha casi argentina: 86 años de la condena de Al Capone

¿Por qué no hay carteles de narcos en la Argentina? Los investigadores más serios afirman que porque fuerzas de seguridad con protección política y judicial sustituyen a esas organizaciones. ¿Por qué no hay Al Capone en la Argentina? Porque hay políticos y jueces que desempeñan ese rol. Por eso la corrupción es una cuestión tan profunda y poderosa, y las escasas condenas que se consiguen son simple ajuste de cuentas entre los mafiosos nuevos contra los mafiosos en retirada. La sociedad argentina no consigue salir de ese encuadre tan perverso, y ahora la gran pregunta: ¿Hubiese sobrevivido Eliot Ness en la Argentina?

Por Urgente 24 Martes 24 de octubre de 2017 12:01 hs Compartí esta nota Imprimir