De Vido, más complicado: Los jueces Bonadio y Rodríguez rechazan su eximición de prisión

El juez Luis Rodríguez se opuso al pedido de eximición de prisión presentado por el diputado nacional Julio De Vido en la causa por manejo irregular de fondos para obras en la mina de Río Turbio, en la que se solicitó su detención y desafuero. Del mismo modo, el juez Claudio Bonadio también rechazó este pedido, pero en la causa que él instruye por presunto fraude en la compra de gas licuado.

Ahora, al ex ministro kirchnerista sólo le queda la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal.

Antes, el fiscal federal Carlos Stornelli había expresado su rechazo a los dos pedidos de la defensa de De Vido para evitar ir a la cárcel.

Stornelli se opuso a las presentaciones de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que hicieron una batería de presentaciones para tratar de impedir que el ex ministro de Planificación termine preso. El fiscal rechazó los planteos de los abogados tanto en la causa Río Turbio como la de supuestos sobreprecios en la compra de gas metano. Stornelli interviene en las dos causas y justamente en ambas De Vido tiene pedido de detención.



Cabe recordar que De Vido pidió su sobreseimiento y negó la acusación en su contra. Se trata de la causa por la que el juez federal Luis Rodríguez solicitó su detención previo desafuero del Congreso Nacional, por orden de la Cámara Federal.



En este marco, este martes (24/10) la Cámara de Diputados da el primer paso para el desafuero de De Vido con la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que comenzará a las 16. El oficialismo sólo necesita un dictamen de mayoría para votar al día siguiente en el recinto.



"Lo primero que debo aclarar es que en los hechos que Vuestra Señoría ha decidido desarrollar en el marco de la supuesta imputación, de una maniobra general destinada a defraudar las arcas del Estado Nacional, no hay una sola mención a algún tipo de acción que pudiera haber desarrollado mi persona como titular del Ministerio de Planificación Federal", sostuvo De Vido.



Además, en un documento entregado a Rodríguez, aseguró que al frente del Ministerio de Planificación Federal "se han firmado infinidad de convenios y proyectos a los fines de desarrollar una política estatal de inversión industrial".



"No hay una sola referencia que involucre a mi persona interviniendo o generando algún tipo de injerencia en el marco de los proyectos de puesta en funcionamiento y desarrollo de YCRT", agregó.



En cambio, dijo "haber impulsado el desarrollo del proyecto Río Turbio, brindando herramientas propias a la empresa para continuar con el proyecto a partir del presupuesto otorgado", proyecto del que aseguró se sentía "orgulloso".

Más temprano, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli advirtió que "mañana De Vido pasa la noche en el penal de Ezeiza".



En declaraciones a radio continental, Tonelli opinó sobre el tratamiento del desafuero: "Espero que sí, que se apruebe por amplio margen, que no haya dudas. Las acusaciones son gravísimas. En la causa del gas licuado, el sobreprecio que se pagó a lo largo de siete años, que es el lapso que abarca la investigación, fueron 7 mil millones de dólares. Esa plata desapareció".